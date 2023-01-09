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1 час назад

5 премьер 2023 года, которые ждет весь мир

Мира Маркина

2022 год был богат на яркие премьеры, и 2023-й обещает быть не хуже. Подробнее о фильмах, которые ждут, затаив дыхание, киноманы по всему миру – в материале "Рамблера".

5 премьер 2023 года, которые ждет весь мир
Фото: Кадр из фильма "Вызов"Кадр из фильма "Вызов"

"Доктор Джекилл", 30 марта

Экранизация романа "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" от молодого режиссера Джо Стефенсона. Главную роль в детективном триллере исполнил популярный британский комик Эдди Иззард, поэтому фильм должен выйти, как минимум, запоминающимся.

"Вызов", 12 апреля

Картина Клима Шипенко, главные роли в которой исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков, произвела фурор еще до выхода на экраны. И неспроста, ведь ее снимали в космосе.

"Стражи Галактики. Часть 3", 3 мая

Питеру Квиллу необходимо сплотить свою команду для спасения вселенной. Однако сам Питер до сих пор не может оправиться от смерти Гаморы. Если стражи провалят новую миссию, им придет конец.

Назван самый популярный телефильм 2022 года

"Оппенгеймер", 21 июля

Байопик расскажет о судьбе физика-ядерщика Роберта Оппенгеймера, известного также, как "отец атомной бомбы". Автор картины – пятикратный номинант на "Оскар" Кристофер Нолан, бюджет – 100 миллионов долларов, главную роль в фильме исполнил Киллиан Мерфи.

"Дюна-2", 3 ноября

Пол Атрейдес намерен отомстить тем, кто убил его семью, и для этого он отправляется в долгое путешествие. Герою предстоит сделать нешуточный выбор: спасти свою любовь или предотвратить чудовищное будущее, увидеть которое может только он сам.

Фильмы,Вызов,Оскар,Роберт Оппенгеймер,Эдди Иззард,Клим Шипенко,Юлия Пересильд,Милош Бикович,Киллиан Мерфи,Кристофер Нолан,Владимир Машков,
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