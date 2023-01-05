Назван самый популярный телефильм 2022 года

Самым популярным художественным фильмом из всех показанных в телевизионном эфире за 2022-й год признана работа Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Картину показали 30 декабря и по просмотрам она обогнала все ранее вышедшие в телеэфир фильмы. Результаты анализа данных, проведенных ВГТРК на основе информации Mediascope, опубликовало агентство РИА Новости.
Помимо этого "вечного" и легендарного фильма, лидирующие позиции в рейтингах по количеству зрителей у экранов заняли такие картины, как "Конек-Горбунок" на телеканале "Россия", "Любовь и голуби" на Первом канале, "Ирония судьбы, или с легким паром!" на Первом канале.
Из премьер, показанных на ТВ в ушедшем году, самым популярным стал фильм "Последний богатырь. Корень зла", являющийся второй частью уже полюбившейся россиянам семейной сказки.
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