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2 часа назад

Назван самый популярный телефильм 2022 года

Мира Маркина

Самым популярным художественным фильмом из всех показанных в телевизионном эфире за 2022-й год признана работа Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Картину показали 30 декабря и по просмотрам она обогнала все ранее вышедшие в телеэфир фильмы. Результаты анализа данных, проведенных ВГТРК на основе информации Mediascope, опубликовало агентство РИА Новости.

Назван самый популярный телефильм 2022 года
Фото: UnsplashUnsplash

Помимо этого "вечного" и легендарного фильма, лидирующие позиции в рейтингах по количеству зрителей у экранов заняли такие картины, как "Конек-Горбунок" на телеканале "Россия", "Любовь и голуби" на Первом канале, "Ирония судьбы, или с легким паром!" на Первом канале.

Самые кассовые фильмы 2022 года: видео

Из премьер, показанных на ТВ в ушедшем году, самым популярным стал фильм "Последний богатырь. Корень зла", являющийся второй частью уже полюбившейся россиянам семейной сказки.

Ранее "Рамблер" рассказывал о лучших фильмах для тех, кто любит кошек.

Фильмы,Конек-Горбунок,Любовь и голуби,Ирония судьбы, или с легким паром!,Иван Васильевич меняет профессию,Леонид Гайдай,Первый канал,
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