Назван самый популярный телефильм 2022 года

Самым популярным художественным фильмом из всех показанных в телевизионном эфире за 2022-й год признана работа Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Картину показали 30 декабря и по просмотрам она обогнала все ранее вышедшие в телеэфир фильмы. Результаты анализа данных, проведенных ВГТРК на основе информации Mediascope, опубликовало агентство РИА Новости.