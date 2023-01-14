Кино для начинающих: что посмотреть, чтобы полюбить Нолана

Кристофер Нолан считается одним из величайших режиссеров современности. Его фильмы всегда делают огромные кассовые сборы, а критики считают его одним из самых влиятельных режиссеров современности, и это действительно не зря. В его фильмографии всего 14 фильмов, 28 номинаций на “Оскар” и 8 побед.

Фильмы Нолана прославились тем, что исследуют философию жизни человека и возможности его мозга. В большинстве случаев он выступает не только как режиссер, но также как сценарист и продюсер. Публика любит его картины за неожиданные повороты сюжета и нестандартен повествование. В материале “Рамблера” — о том, что стоит посмотреть, чтобы полюбить этого режиссера и проникнуться его философией.

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“Престиж” (2006)

Несмотря на то, что фильм снят по роману Кристофера Приста, Нолан вместе со своим братом переработали сюжет и повествование фильма так, чтобы заинтриговать зрителя. Картина рассказывает о двух иллюзионистах, которые профессионально выросли у одного учителя. Оказавшись по разные стороны баррикад они начали конкурировать друг с другом, срывая преступления и воруя фокусы. Со временем это превратилось в настоящую войну. Кто прав, а кто виноват — будут судить зрители. Картина получила две номинации на “Оскар”, но получила много положительных отзывов, а также собрала кассу.

С этого фильма стоит начать знакомство с Ноланом, чтобы остальные картины были более понятными.

“Интерстеллар” (2014)

Этот фильм стал легендарным благодаря мастерству Нолана. В нем он впервые вышел за рамки времени в том понятии, в котором мы знаем его, и отправил сюжет в космос. Главный герой фильма — бывший летчик, которому предстоит отправиться на поиски новой планеты, куда можно будет переместить людей, иначе человечество вымрет. И пока он отправляется на важную миссию, на Земле его ждут сын и дочь.

“Интерстеллар” получил “Оскар” за лучшие спецэффекты, а также был назвал лучшим фильмом десятилетия. Помимо положительных отзывов критиков, картина получила положительные рецензии от ученых, что бывает крайне редко среди фильмов научной фантастики.

“Довод” (2020)

Кадр из фильма "Довод"

Один из наиболее свежих фильмов Нолана, который отлично показывает его философию и взгляд на кино. “Взрыв мозга”, — именно так картину характеризовали зрители после того, как она вышла. Фильм рассказывает о тайных агентах, которые используют новейшую технологию инверсии времени.