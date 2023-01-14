5 лучших фильмов, которым в 2023 году исполнится 20 лет

Можно долго спорить о том, какой год в истории кино имел наибольшее значение. Сегодня «Рамблер» расскажет, какие фильмы 2003 года задали курс на следующие десятилетия.

Фото: Кадр из фильма «Станционный смотритель» Кадр из фильма «Станционный смотритель»

Станционный смотритель

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Фильм «Станционный смотритель» Тома Маккарти — сдержанная комедия о человеке, который ушел добровольно жить в заброшенное железнодорожное депо в Нью-Джерси. У главного героя есть одна особенность, которая влияет на всю его жизнь. Финбар Макбрайд родился карликом. И хотя он всячески пытается откреститься от контактов с внешним миром, тот будто тянет его за рукав, не давая окончательно замкнуться в себе.

Финбара Макбрайда сыграл актер, будущая звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж. В его карьере эта главная роль в полном метре стала первой. Динклэйджа заметили и с тех пор стали чаще приглашать в самые разные проекты.

Олдбой

Картина южнокорейского режиссера Пака Чхан-ука — это больше, чем шокирующие эпизоды жестоких драк или Чхве Мин Сик, поедающий живого осьминога на камеру. Это смелый и бескомпромиссный триллер, в котором заложены и библейские мотивы.

В центре сюжета оказывается бездельник Дэ-су, которого похищают в 1988 году. В течение 15 лет его содержат в тюремной камере, похожей на гостиничный номер. Сходя с ума от отчаяния, герой посвящает себя ударным тренировкам. Когда его, наконец, освобождают, мужчине дают пять дней, чтобы тот раскрыл личность похитителя и причину заключения. Благодаря этому фильму мир вспомнил о том, что поставщиком восхитительного кино может быть не только Фабрика Грез.

Убить Билла

Первый фильм дилогии Квентина Тарантино увидел свет в 2003 году. Манера повествования, музыкальное оформление, художественные приемы – все это сделало «Убить Билла» культовой картиной, которая может дать пример отличного кино, более сложного, чем боевик о мести. А месть в этом фильме играет не последнюю роль.

Наемная убийца по прозвищу Черная Мамба приходит в себя после комы длиной в четыре года. Она вспоминает тот день, который должен был стать последним для нее и решает отомстить всем тем, кто пытался ее уничтожить.

В поисках Немо

Проекты Pixar заработали репутацию мультфильмов, развлекающих детей и эмоционально опустошающих взрослых. Уникальность этого анимационного фильма заключалась, конечно, в огромной работе, которую пришлось проделать сотрудникам студии. Для того, чтобы изобразить подводный мир достоверно, аниматоры ходили в океанариумы, погружались с аквалангом на морское дно, изучали все фильмы Жака-Ива Кусто и пересмотрели множество программ об океане на канале National Geographic.

Напомним, сюжет рассказывает о двух рыбах-клоунах, отце и сыне, которые из-за случайного стечения обстоятельств оказываются вдали друг от друга. Марлин бросается на поиски сына. Немо пытается выжить, оказавшись в аквариуме сиднейского дантиста.

Властелин колец: Возвращение короля

В 2003 году вышел последний фильм эпической трилогии о приключениях Фродо Бэггинса и его друзей. В фильме есть леденящие душу декорации — например, когда Арагорн собирает армию призрачных солдат, чтобы помочь в войне против злого Саурона, а также захватывающие батальные сцены, влияние которых можно увидеть в «Мстителях». И потому неслучайно фильм «Возвращение короля» получил несколько наград на церемонии вручения премии «Оскар».