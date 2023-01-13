Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Тарантино

Квентин Тарантино по праву считается одним из культовых режиссеров своего времени. Его работы отличают неповторимый стиль, диалоги, которые разбирают на цитаты, и умение сочетать боевик с тонким юмором.

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Подробнее о фильмах, которые стоит посмотреть в первую очередь, если вы только знакомитесь с Тарантино – в материале "Рамблера".

"Бешеные псы", 1992

Кадр из фильма "Бешеные псы"

Криминальный босс Джо Кэбот придумал ограбление века и нанял для этого шесть опытных, но незнакомых друг с другом преступников. Вот только с самого начала ограбление пошло не по сценарию и впоследствии превратилось в кровавую бойню.

"Криминальное чтиво", 1994

Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

Кинолента, которая принесла Тарантино всемирную славу – это сборник криминальной хроники (и пародия на нее), которую можно было встретить в бульварных газетах 90-х. Одна глава повествует о приспешнике мафиози, которому поручили развлечь жену босса, другая о напарниках, которым нужно спрятать труп случайно убитого парня, а третья... впрочем, лучше посмотреть фильм.

"Убить Билла", 2003

Кадр из фильма "Убить Билла"

Билл стреляет в беременную женщину-киллера по кличке Черная Мамба во время ее свадьбы. Но героиня родилась в рубашке. Проведя четыре года в коме, Черная Мамба приходит в себя. Теперь она намерена отомстить всем, кто разрушил ее жизнь: она начнет с банды Билла и закончит ее главарем.

"Бесславные ублюдки", 2009

Кадр из фильма "Бесславные ублюдки"

Действие картины разворачивается во время Второй мировой войны. Американские солдаты-евреи попадают в оккупированную немцами Францию. Герои намерены расправиться с нацистами самым жестоким образом.

"Джанго освобожденный", 2012

Кадр из фильма "Джанго освобожденный"

Вульгарный охотник за головами Шульц зарабатывает на жизнь, выискивая и убивая самых опасных преступников. Однажды он освобождает раба Джанго, который может помочь Шульцу в поиске трех бандитов. Но Джанго помогает не только, чтобы отблагодарить своего спасителя. У него с бандитами свои счеты.