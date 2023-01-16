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3 часа назад

Что смотреть в кино с 19 января

Мария Кимакович

Премьеры недели в подборке "Рамблера".

Что смотреть в кино с 19 января
Фото: Кадр из фильма "Отзвуки прошлого"Кадр из фильма "Отзвуки прошлого"

"Отзвуки прошлого"

Действие фильма происходят на Диком Западе. Колтон Бриггс был опасным бандитом, но, встретив женщину, которую искренне полюбил, решил оставить позади прошлое и стать примерным семьянином. Но все меняется в одночасье, когда сын убитого им некогда человека, возглавив шайку головорезов, лишает жизни его любимую жену. Бриггс вновь берется за оружие, чтобы отомстить. Но действует он теперь вместе со своей дочерью Брук.

"Верблюжья дуга"

В маленьком провинциальном городке живет простой сапожник-мечтатель. В перерывах между починкой обуви он пишет воспоминания о своем уже далеком детстве, чтобы оставить их своему сыну. Однажды перед Новым годом он узнает о волшебном Красном море, которое очень хочет увидеть. Но путевка туда слишком для него слишком дорога, а работы не так много, чтобы оплатить поездку. Но, желая осуществить свою мечту, сапожник все же находит решение.

"На краю"

Альпинистка Келли с подругой отправляются в поход, где девушки знакомятся с компанией молодых людей. Но знакомство оборачивается трагедией: новые знакомые нападают на одну из девушек. Келли становится свидетелем убийства своей подруги и успевает снять его на камеру. Девушку замечают, но ей удается сбежать. Правда, скрываясь от преследователей, Келли оказывается в ловушке: с одной стороны обрыв, с другой – догоняющие ее убийцы. Во время подъема на вершину скалы девушке придется преодолеть множество трудностей и спасти свою жизнь.

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"13 изгнаний дьявола"

Юная Лаура во время спиритического сеанса становится проводником темных сил в мир живых. Семья девушки находит священника, который обещает исцелить их дочь. Правда, это вовсе не так просто: девушке придется пережить тринадцать страшных обрядов экзорцизма.

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