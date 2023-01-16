Что смотреть в кино с 19 января

Премьеры недели в подборке "Рамблера".
Действие фильма происходят на Диком Западе. Колтон Бриггс был опасным бандитом, но, встретив женщину, которую искренне полюбил, решил оставить позади прошлое и стать примерным семьянином. Но все меняется в одночасье, когда сын убитого им некогда человека, возглавив шайку головорезов, лишает жизни его любимую жену. Бриггс вновь берется за оружие, чтобы отомстить. Но действует он теперь вместе со своей дочерью Брук.
В маленьком провинциальном городке живет простой сапожник-мечтатель. В перерывах между починкой обуви он пишет воспоминания о своем уже далеком детстве, чтобы оставить их своему сыну. Однажды перед Новым годом он узнает о волшебном Красном море, которое очень хочет увидеть. Но путевка туда слишком для него слишком дорога, а работы не так много, чтобы оплатить поездку. Но, желая осуществить свою мечту, сапожник все же находит решение.
Альпинистка Келли с подругой отправляются в поход, где девушки знакомятся с компанией молодых людей. Но знакомство оборачивается трагедией: новые знакомые нападают на одну из девушек. Келли становится свидетелем убийства своей подруги и успевает снять его на камеру. Девушку замечают, но ей удается сбежать. Правда, скрываясь от преследователей, Келли оказывается в ловушке: с одной стороны обрыв, с другой – догоняющие ее убийцы. Во время подъема на вершину скалы девушке придется преодолеть множество трудностей и спасти свою жизнь.
Юная Лаура во время спиритического сеанса становится проводником темных сил в мир живых. Семья девушки находит священника, который обещает исцелить их дочь. Правда, это вовсе не так просто: девушке придется пережить тринадцать страшных обрядов экзорцизма.