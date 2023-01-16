Как Кикабидзе чуть не споили чачей на съемках "Мимино"

Комедия "Мимино" вышла на телеэкраны в 1977 году. Над сценарием работала целая команда в составе Георгия Данелия, Реваза Габриадзе и Виктории Токаревой. Мало кто знает, что изначально фильм должен был получить другое название — "Ничего особенного", но на "Мимино" (в переводе с грузинского — "Сокол") настоял председатель Госкино, посчитав первоначальный вариант слишком невыразительным. "Рамблер" расскажет, зачем пастухи спаивали Кикабидзе на съемках киноленты.

Съемки грузинской части картины проходили в городе Телави и селах Омало и Шинако. Местные жители сначала без ажиотажа приняли новость о том, что в их местности снимают кино. Однако узнав о приезде Вахтанга Кикабидзе буквально сорвались с цепи. Пастухи со всех областей ринулись увидеть вживую любимого артиста. Актер был польщен таким вниманием и соглашался на встречи с проделавшими долгий путь поклонниками.

Вот только был у этих встреч маленький нюанс: почти все без исключения местные жители в качестве подарка Кикабидзе привозили грузинскую чачу. Конечно, каждому хотелось пропустить с ним рюмочку. Когда Вахтанг уже не мог продолжать выпивать, ему пришлось ссылаться на больную печень и сердце, чтобы утихомирить пыл поклонников. Но те лишь отмахивались, называя чачу лучшим лекарством от всех недугов.

Актер долго думал, что бы такого сказать, чтобы ему, наконец, прекратили предлагать алкогольный напиток. В результате ем пришлось соврать, что он лечится от мужской болезни, в связи с чем врачи строго-настрого запретили ему пить. Этот аргумент смог убедить пастухов и те, наконец, отстали от артиста.