Почему Брюс Уиллис отказался играть в фильме "Привидение"

У каждого знаменитого фильма своя судьба. И кто знает, стали бы они популярны, если бы некоторые обстоятельства в тот или иной момент сложились по-другому. Так, например, очень многое зависит от актеров, исполняющих главные роли.

Фото: Кадр из фильма "Привидение" Кадр из фильма "Привидение"

Так, в фильме "Привидение" сейчас совершенно невозможно представить иной актерский дуэт, нежели Деми Мур и Патрик Суэйзи. Между тем, режиссер поначалу предлагал главную мужскую роль Брюсу Уиллису. Но тот от нее, увы, отказался. О причинах такого поступка читайте в материале "Рамблера".

Брюс Уиллис и Деми Мур на момент подготовки к съемкам "Привидения" были женаты. И режиссер Джерри Цукер решил, что неплохо было бы снять в главных ролях эту красивую семейную пару. Однако, Уиллис эту идею не поддержал.

Прочитав сценарий и узнав, что его предполагаемый герой Сэм Уит большую часть экранного времени будет мертв, Брюс Уиллис отказался от роли. Актер заявил, что не понимает, как фильм в таком случае "должен работать". А еще Уиллис считал, что фильм провалится в прокате.

В итоге главную роль в "Привидении" восхитительно сыграл Патрик Суэйзи, фильм с его участием стал по-настоящему культовым, а сам Брюс Уиллис, спустя девять лет, исполнил главную роль в картине "Шестое чувство", где его герой тоже был призраком.