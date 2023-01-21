Смотреть всем: три фильма, собравшие более миллиарда долларов

Подсчет доходов от производства фильма включает несколько основных пунктов, среди которых прокат в кинотеатрах, просмотры на онлайн-платформах, права на телевизионную трансляцию и различный "мерч" (товары с фирменными лого и слоганами). Однако кассовые сборы являются основным показателем для СМИ при оценке успеха фильма.

Фото: Кадр из фильма "Джокер" Кадр из фильма "Джокер"

Традиционно самыми популярными жанрами были боевики, мюзиклы и исторические драмы, а также супергеройское кино. "Рамблер" расскажет о трех фильмах, собравших в прокате более миллиарда долларов.

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Топ Ган 2: Мэверик (2022)

Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик"

Общий валовой доход: 1 488 732 821 долларов

По сюжету после более чем тридцати лет службы в качестве одного из лучших авиаторов ВМФ Пит «Мэверик» Митчелл (Том Круз) находится там, где ему и место, раздвигая границы возможного как отважный летчик-испытатель и избегая повышения в звании, которое лишало бы его свободы. Мэверик обучает отряд выпускников Top Gun для специальной миссии, которую, казалось бы, невозможно выполнить. И Мэверик, и весь отряд понимают, что выжить при выполнении миссии вряд ли удастся.

Джокер (2019)

Кадр из фильма "Джокер"

Общий валовой доход: 1 074 445 730 долларов

Этот комический фильм DC — первый фильм с рейтингом R, который когда-либо заработал 1 миллиард долларов в прокате. По сюжету вечно одинокий комик-неудачник Артур Флек ищет себя, гуляя по улицам Готэм-сити. Артур носит две маски: одну он рисует для своей повседневной работы клоуном, а другую — в тщетной попытке почувствовать себя частью окружающего мира. Изолированный и игнорируемый обществом, Флек начинает медленно сходить с ума, превращаясь в преступника, известного как Джокер.

Темный рыцарь: возрождение легенды (2012)

Общий валовой доход: 1 081 153 097 долларов США.

Продолжение «Темного рыцаря» Кристофера Нолана стало 13-м фильмом в истории, собравшим в 2012 году 1 миллиард долларов . Это достижение было знаменательным, особенно с учетом опасений, что успех фильма будет подорван после того, как во время одного из показов фильма в кинотеатре произошла стрельба.

По сюжету прошло восемь лет с тех пор, как Бэтмен (Кристиан Бэйл) в сговоре с комиссаром Гордоном (Гэри Олдман) исчез в ночи. Взяв на себя ответственность за смерть Харви Дента, Бэтмен пожертвовал всем ради того, что он и Гордон надеялись сделать для большего блага. Однако прибытие коварной женщины-кошки (Энн Хэтэуэй) и безжалостного террориста по имени Бэйн (Том Харди) вынуждает Бэтмена покинуть изгнание и вступить в битву, в которой он, возможно, не сможет победить.