Лучшие байопики о судьбе бизнесменов

Многие люди равняются на известных бизнесменов для того, чтобы повторить их успех. Если не читать многочисленные биографии, можно посмотреть художественные фильмы, которые были сняты на основе историй успеха известных людей. О них — в материале “Рамблера”.
Картина рассказывает историю одного из самых ярких предпринимателей прошлого века Рэя Крока. Он начинал как обычный продавец, который пытался заработать на перепродаже различных вещей. В один из дней он решает заняться продажей машины, делающей несколько молочных коктейлей сразу. Эта очередная авантюра приводит его к братьям Макдоналдам, создавших закусочную быстрого питания.
Попав на производство, Крок поражается тому, как устроена система начинающего “Макдональдса”. Он предлагает братьям запустить франшизу и делает из компании огромный конгломерат. Так начиналась история успеха Крока, которая отражена в этом фильме. В основном картина получила преимущественно положительные отзывы, критики также отметили игру Майкла Китона, который сыграл Рэя Крока.
Фильм, который входит в топы лучших картин, которые должен посмотреть каждый человек. Лента основана на истории Марка Цукерберга, основателя Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской). Сюжет разворачивается вокруг истории Цукерберга и его партнера Эдуардо Саверина, с которым они вместе запускали социальную сеть.
Несмотря на то, что фильм представлен аудитории как биографический, некоторые факторы в нем не соответствуют действительности. Так, большинство вопросов вызвала фигура Цукерберга — он создал социальную сеть не для того, чтобы попасть в клубы Гарварда и не для того, чтобы познакомиться с девушкой. Правдивость фильма была раскритикована и режиссеры заявили, что составили общий психотип персонажа. Несмотря на несоответствия, картина получила отличные рецензии как художественная работа.
Байопик рассказывает историю, основанную на мемуарах предпринимателя и мотивационного оратора Криса Гарднера. Главный герой фильма — неудачливый продажник, который никак не может продать врачам купленные приборы для создания рентгеновских снимков. Он не может найти работу и его жена уезжает на заработки в другой город. Несмотря на то, что у Гарднера нет денег, он уговаривает сына переехать с ним.
Для того, чтобы построить свое будущее, Гарднер пытается попасть на стажировку в маклерскую компанию. Он проходит бесконечные задания, пока ночует на улице вместе с сыном. Через что ему придется пройти, чтобы заработать целое состояние — зрители узнают в фильме. Примечательно, что главные роли в фильме — Криса Гарднера и его сына, исполнили Уилл Смит и его сын Джейден.