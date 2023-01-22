Фильмы, которые помогают преодолеть лень

У всех случаются такие моменты в жизни, когда делать ничего не хочется. Да, иногда нужно давать себе отдых в виде беспрерывного лежания и просмотра сериалов. Однако если вам некогда отдыхать и у вас есть много неотложных дел, посмотрите всего один фильм — дайте себе полениться, и он вас замотивирует. Картины, которые помогают избавиться от лени — в материале “Рамблера”.
Уже только по названию картины можно понять, что сюжет будет рассказывать о человеке, который сам смог выбраться из дискомфортных условий. Фильм создан по книге писателя Майкла Льюиса, который написал о бейсбольном менеджере команды. Он должен привести команду к победе, не имея финансовых возможностей.
Через преодоление и высокую работоспособность главный герой фильма добивается успеха и кардинально менять свою жизнь.
Если по названию вы подумали, что это — очередная любовная мелодрама, то это не так. Главная героиня решает кардинально изменить свою жизнь, но сначала отправляется в невероятное путешествие. Ее маршрут пролегает через Рим, Индию и Бали. В конце она понимает, что путешествие принесло ей гораздо больше нематериальной осознанности, чем она на него потратила.
Конечно, не у каждого получится взять свои вещи и одним днем уехать в другую страну. Однако истина этой картина проста: иногда для вдохновения нужна небольшая смена обстановки и одиночество.
Фильм основан на биографии великого ученого Стивена Хокинга. Он стал примером для многих людей из-за того, что возможности его тела оказались ограничены, но мозг продолжал работать и разрабатывать новые теории и делать новые открытия. У него не было возможности ходить, есть и даже разговаривать. Однако он смог добиться небывалого успеха и не стал забрасывать дело всей своей жизни.
Стивен Хокинг, а точнее, Эдди Редмэйн в его роли, доказывают зрителям, что ничего невозможного нет. Даже, если вам кажется, что ваш мир разрушен, вы все равно сможете найти выход, если желание идет от сердца.