Фильмы, которые помогают преодолеть лень

У всех случаются такие моменты в жизни, когда делать ничего не хочется. Да, иногда нужно давать себе отдых в виде беспрерывного лежания и просмотра сериалов. Однако если вам некогда отдыхать и у вас есть много неотложных дел, посмотрите всего один фильм — дайте себе полениться, и он вас замотивирует. Картины, которые помогают избавиться от лени — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма “Человек, который изменил все” Кадр из фильма “Человек, который изменил все”

“Человек, который изменил все” (2011)

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Уже только по названию картины можно понять, что сюжет будет рассказывать о человеке, который сам смог выбраться из дискомфортных условий. Фильм создан по книге писателя Майкла Льюиса, который написал о бейсбольном менеджере команды. Он должен привести команду к победе, не имея финансовых возможностей.

Через преодоление и высокую работоспособность главный герой фильма добивается успеха и кардинально менять свою жизнь.

“Ешь, молись, люби” (2010)

Кадр из фильма “Ешь, молись, люби”

Если по названию вы подумали, что это — очередная любовная мелодрама, то это не так. Главная героиня решает кардинально изменить свою жизнь, но сначала отправляется в невероятное путешествие. Ее маршрут пролегает через Рим, Индию и Бали. В конце она понимает, что путешествие принесло ей гораздо больше нематериальной осознанности, чем она на него потратила.

Конечно, не у каждого получится взять свои вещи и одним днем уехать в другую страну. Однако истина этой картина проста: иногда для вдохновения нужна небольшая смена обстановки и одиночество.

“Вселенная Стивена Хокинга” (2014)

Кадр из фильма “Вселенная Стивена Хокинга”

Фильм основан на биографии великого ученого Стивена Хокинга. Он стал примером для многих людей из-за того, что возможности его тела оказались ограничены, но мозг продолжал работать и разрабатывать новые теории и делать новые открытия. У него не было возможности ходить, есть и даже разговаривать. Однако он смог добиться небывалого успеха и не стал забрасывать дело всей своей жизни.