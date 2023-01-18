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1 час назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Гаем Ричи

Мира Маркина

Гай Ричи, пожалуй, один из самых ярких режиссеров британского кинематографа. Поклонники любят его за умение мастерски работать в совершенно разных жанрах: от классических историй до ироничных боевиков. Подробнее о картинах Ричи, с которыми стоит познакомиться в первую очередь – в материале "Рамблера".

5 фильмов для знакомства с Гаем Ричи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Карты, деньги, два ствола", 1998

Четыре юноши накопили по 25 тысяч долларов каждый, чтобы один из них смог сыграть в карты с опытным шулером по кличке Гарри-Топор. Молодой человек проигрывает 500 тысяч, и у него есть неделя, чтобы выплатить долг. В противном случае, ему и его друзьям каждый день будут отрубать по пальцу.

"Большой куш", 2000

Кадр из фильма "Большой куш"

Главный герой Фрэнки Четыре пальца должен был переправить краденый алмаз из Англии в США своему боссу. Но Фрэнки сделал ставку на подпольный боксерский поединок, после чего его жизнь перевернулась с ног на голову. Теперь за алмазом охотятся и другие: русский гангстер, трое незадачливых грабителей, хитрый боксер и громила мафиози.

"Рон-н-рольщик", 2008

Кадр из фильма "Рок-н-Рольщик"

Лондонский криминальный авторитет заключает сделку с оллигархом из России. Чтобы гарантировать выполнение условий, олигарх на время передает авторитету любимую ценную картину. Но вскоре полотно оказывается в руках преступников.

"Шерлок Холмс", 2009

Кадр из фильма "Шерлок Холмс"

В картине Ричи роль Шерлока досталась Роберту Дауни младшему, а в Ватсона перевоплотился Джуд Лоу. Вместе герои вступают в нешуточную схватку, чтобы спасти Лондон от надвигающегося зла.

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"Джентльмены", 2019

Кадр из фильма "Джентльмены"

Микки Пирсон много лет назад переехал из США в Англию и обогатился за счет продажи запрещенных веществ. В какой-то момент герой решает продать бизнес. К тому же,желающих приобрести его крайне много. Но можно ли им доверять? Ситуацию осложняет то, что в дело вмешались рэперы-боксеры, а один из журналистов пытается свести счеты с Пирсоном.

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