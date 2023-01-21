Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Джармушем

22 января Джим Джармуш празднует 70-летие. В то время, как одни не понимают творчество режиссера, другие, напротив, его обожают. Американца отличает неповторимая манера повествования и философский подтекст в картинах. Подробнее о том, какие фильмы Джармуша стоит посмотреть в первую очередь – в материале "Рамблера".

"Пес-призрак: Путь самурая", 1999

Нет, это не картина о домашних животных. Пес-призрак –прозвище наемного убийцы, который подчинил свою жизнь древним законам чести самураев. Герой беспрекословно служит хозяину, который однажды спас ему жизнь.

"Вне закона", 1986

Кадр из фильма "Вне закона"

Криминальная драмеди повествует о трех непутевых преступниках, которые отбывают наказание в тюрьме. Помимо незаконной деятельности героев едва ли что-то объединяет, но они начинают дружить и вскоре решаются на побег.

"Ночь на Земле", 1991

Кадр из фильма "Ночь на Земле"

Этот фильм – сборник пяти историй, произошедших в такси по всему миру: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже, Риме и Хельсинки. Таксисты беседуют с пассажирами о вещах, которыми не принято делиться с незнакомцами.

"Мертвец", 1995

Кадр из фильма "Мертвец"

Уильям Блейк приезжает на Дикий Запад в поисках работы, но фортуна ему не улыбается, и за голову Блейка назначают награду в 500 долларов. В Блейка стреляют, но он выживает, и помогает ему в этом индеец. Последний уверен – перед ним поэт Уильям Блейк, и теперь он планирует отвезти его туда, где Блейк сможет вернуться в царство духов.

"Выживут только любовники", 2013