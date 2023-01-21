Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Джармушем

22 января Джим Джармуш празднует 70-летие. В то время, как одни не понимают творчество режиссера, другие, напротив, его обожают. Американца отличает неповторимая манера повествования и философский подтекст в картинах. Подробнее о том, какие фильмы Джармуша стоит посмотреть в первую очередь – в материале "Рамблера".
Нет, это не картина о домашних животных. Пес-призрак –прозвище наемного убийцы, который подчинил свою жизнь древним законам чести самураев. Герой беспрекословно служит хозяину, который однажды спас ему жизнь.
Криминальная драмеди повествует о трех непутевых преступниках, которые отбывают наказание в тюрьме. Помимо незаконной деятельности героев едва ли что-то объединяет, но они начинают дружить и вскоре решаются на побег.
Этот фильм – сборник пяти историй, произошедших в такси по всему миру: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже, Риме и Хельсинки. Таксисты беседуют с пассажирами о вещах, которыми не принято делиться с незнакомцами.
Уильям Блейк приезжает на Дикий Запад в поисках работы, но фортуна ему не улыбается, и за голову Блейка назначают награду в 500 долларов. В Блейка стреляют, но он выживает, и помогает ему в этом индеец. Последний уверен – перед ним поэт Уильям Блейк, и теперь он планирует отвезти его туда, где Блейк сможет вернуться в царство духов.
В центре сюжета – древние вампиры Адам и Ева, которые застали татаро-монгольское иго и инквизицию. Адам – рокер, который устал от шумных вечеринок, а его спутница Ева, напротив, жизнерадостна и открыта к новым возможностям. Она пытается вытащить возлюбленного из депрессии, но внезапно в их жизни возникает третий лишний.