Как Джессика Бил уничтожила камеру на съемках «Блэйда»

Порой на съемках даже самых обычных фильмов происходят некоторые неожиданности. Что уж говорить о супергеройском фильме ужасов, где довольно много трюков и спецэффектов.

Фото: Кадр из фильма «Блэйд 3: Троица» Кадр из фильма «Блэйд 3: Троица»

Съемки третьей части истории о Блэйде «Блэйд 3: Троица» тоже не обошлись без казусов. Виновницей одного из них стала актриса Джессика Бил, сыгравшая в фильме внебрачную дочь Абрахама Уистлера Эбигейл.

В одном из эпизодов героиня Джессики Бил по сценарию должна была стрелять из лука, причем стрелу должны были снять так, словно она летит в камеру.

Кадр из фильма «Блэйд 3: Троица»

Кинокамеры – оборудование дорогостоящее, поэтому, чтобы исключить возможность ее повреждения в процессе съемки, прибор поместили в прочный короб. Он был сделан из материала, который стрела, выпущенная из лука, пробить никак не могла. Для съемки оставили только маленькое окошко размером около пяти сантиметров перед объективом.

Никто даже не мог предположить, что, выстрелив из лука, Джессика сумеет попасть (случайно, конечно) точно в это небольшое отверстие защитного короба. Камера стоимостью около 300 000 долларов была испорчена актрисой, которая оказалась удивительно меткой.