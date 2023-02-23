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1 час назад

Кадр дня: как Джессика Бил уничтожила камеру на съемках «Блэйда»

Мария Кимакович

Порой на съемках даже самых обычных фильмов происходят некоторые неожиданности. Что уж говорить о супергеройском фильме ужасов, где довольно много трюков и спецэффектов.

Как Джессика Бил уничтожила камеру на съемках «Блэйда»
Фото: Кадр из фильма «Блэйд 3: Троица»Кадр из фильма «Блэйд 3: Троица»

Съемки третьей части истории о Блэйде «Блэйд 3: Троица» тоже не обошлись без казусов. Виновницей одного из них стала актриса Джессика Бил, сыгравшая в фильме внебрачную дочь Абрахама Уистлера Эбигейл.

В одном из эпизодов героиня Джессики Бил по сценарию должна была стрелять из лука, причем стрелу должны были снять так, словно она летит в камеру.

Кадр из фильма «Блэйд 3: Троица»

Кинокамеры – оборудование дорогостоящее, поэтому, чтобы исключить возможность ее повреждения в процессе съемки, прибор поместили в прочный короб. Он был сделан из материала, который стрела, выпущенная из лука, пробить никак не могла. Для съемки оставили только маленькое окошко размером около пяти сантиметров перед объективом.

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Никто даже не мог предположить, что, выстрелив из лука, Джессика сумеет попасть (случайно, конечно) точно в это небольшое отверстие защитного короба. Камера стоимостью около 300 000 долларов была испорчена актрисой, которая оказалась удивительно меткой.

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