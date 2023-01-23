Что смотреть в кино с 26 января

Премьеры недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Крушение" Кадр из фильма "Крушение"

"Крушение"

Из-за шторма гражданский самолет с пассажирами на борту совершает вынужденную посадку на острове, где идет военный конфликт. Местные повстанцы собираются захватить экипаж лайнера и его выживших пассажиров в заложники. Пилот самолета Броуди Торранс должен постараться их защитить до прибытия помощи. Для этого ему придется объединиться с неким заключенным, который находился на борту.

"Не хороните меня без Ивана"

У Степана Бересекова есть особенность — он периодически впадает в летаргический сон. И лишь Иван Попов, сын священника, способен опознать это его состояние и отличить его от реальной смерти. Но случается так, что Иван отправляется в длительную экспедицию. А поскольку жизнь Степана зависит, по большому счету, лишь от Попова, он решает ехать за ним, чтобы не быть по ошибке похороненным.

"Телекинез"

Однажды Айлин просыпается одна в запертой комнате, обнаружив себя прикованной к стулу. Таинственный голос приказывает ей выполнять его задания, угрожая, что при отказе женщины повиноваться, ее муж и дочь погибнут. Айлин соглашается и через некоторое время с удивлением обнаруживает у себя экстрасенсорные способности. С их помощью она хочет вывести на чистую воду своего похитителя.

"Заговор дьявола"

Ученые секретной лаборатории смогли научиться клонировать исторических деятелей. Проводятся подпольные аукционы клонов, например, Вивальди и Галилея. Но за лабораторией стоит культ сатанистов, которым мало одного лишь богатства, которое приносит это необычное клонирование. Они похищают Туринскую плащаницу, заполучают ДНК Иисуса Христа, клон которого планируют отдать Дьяволу. Но для этого им необходимо найти и оплодотворить женщину, которая родит этого двойника. Этой женщиной становится Лаура.

"Остров потерянных девчонок"

Пленницами морской пещеры, где обитают огромные морские слоны и морские львы, оказались три девочки. Они не планируют сдаваться и собираются бороться за свои жизни. И для этого договариваются держаться вместе, несмотря ни на что.