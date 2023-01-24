5 фильмов для знакомства с Мартином Скорсезе

80-летний американский режиссер Мартин Скорсезе по праву считается легендой Голливуда. Еще бы: за свою карьеру он удостоился более 100 престижных премий – от "Золотой пальмовой ветви" до "Оскара".

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Подробнее о фильмах, которые точно стоит посмотреть, если вы только знакомитесь со Скорсезе – в материале "Рамблера".

"Таксист", 1976

В центре сюжета таксист и по совместительству ветеран Вьетнамской войны Трэвис Бикл (Роберт Де Ниро). Ежедневно он колесит по ночному Нью-Йорку и наблюдает за разворачивающейся панорамой людских грехов. При этом воспоминания о пережитых ужасах войны не покидают его, и Бикл решает вновь взяться за оружие.

"Славные парни", 1990

Генри Хилл не сомневается в том, что рожден быть гангстером. С детства он наблюдал за мафиози и мечтал однажды примкнуть к ним. Мечта сбылась: прошли годы и Хилл вступил в преступную группировку. Вместе с подельниками он грабит и убивает, не подозревая о том, куда может привести такая жизнь.

"Авиатор", 2004

Байопик повествует о легендарном американском продюсере Золотого века Голливуда Говарде Хьюзе (Леонардо ДиКаприо). В 22 года он получил в наследство фабрику, после чего сделал ее одной из крупнейших в мире. Заработанные деньги Хьюз вложил в кинопроизводство и вновь добился успеха. Но параллельно вместе с этим продюсер страдал от психического расстройства.

"Отступники", 2006

Кадр из фильма "Отступники"

Лучшие выпускники полицейской академии оказываются по разные стороны баррикад: один из них – агент мафии, а второй "крот", которого в мафию внедрили. И каждый намерен расквитаться с противником.

"Остров проклятых", 2010

Два американских судебных пристава отправляются на остров, чтобы расследовать исчезновение пациентки из клиники для душевнобольных преступников. Однако вскоре запутанное расследование приводит к шокирующей развязке.