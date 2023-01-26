Чем вдохновлялся Успенский при создании Чебурашки

"У меня тоже была такая шуба. Тебе покупают ее года в два - она сначала тебе до пола, потом ты растешь, и шуба становится короче. Но сначала ребенок, опоясанный ремнем, спотыкается об ее полы. Вот моя сестра, бесконечно "чебурахавшаяся", то есть падавшая в этой шубе", - объяснила дочь писателя.