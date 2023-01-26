Чем вдохновлялся Успенский при создании Чебурашки

Дочь Эдуарда Успенского Татьяна поделилась в беседе с News.ru, как писатель создавал Чебурашку.
Дочь писателя заявила, что Успенский вдохновлялся дочерью старшего брата Игоря. По словам Успенской, двоюродная сестра росла маленькой и ходила в цигейковой шубе, которая была на несколько размеров больше. Она спотыкалась о пол в слишком большой для нее одежде, что стало прообразом для персонажа книг.
"У меня тоже была такая шуба. Тебе покупают ее года в два - она сначала тебе до пола, потом ты растешь, и шуба становится короче. Но сначала ребенок, опоясанный ремнем, спотыкается об ее полы. Вот моя сестра, бесконечно "чебурахавшаяся", то есть падавшая в этой шубе", - объяснила дочь писателя.
Ранее стало известно, что кассовые сборы фильма "Чебурашка" в России превысили 5 млрд рублей.