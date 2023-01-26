Кадр дня: какую сцену из «Властелина колец» смыло в реку

Знаменитая трилогия Дж.Р.Р.Толкина — без преувеличения стала одной из самых тиражируемых произведений в мире, а ее экранизация прибавила ей еще большее количество поклонников.
Премьера первой части кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца» состоялась в декабре 2001 года. Фильм стал одним из самых популярных в мире. Режиссеру и съемочной группе удалось сделать практически невозможное, воссоздав на экране удивительный мир фэнтези. Хотя, конечно, в процессе пришлось столкнуться со множеством трудностей.
В частности, зрители так и не увидели один из ярких эпизодов, который должен был появиться в фильме. Помешала этому сама природа.
По задумке режиссера, в финале картины должно было произойти сражение между главными героями и орками на берегу реки. Были выстроены декорации, актеры и каскадеры полностью были готовы к съемкам. Но началось наводнение, которое в итоге даже привело к объявлению чрезвычайного положения в новозеландском городе Квинстаун.
Река, на берегу которой были расположены декорации, вышла из берегов и смыла абсолютно все постройки. От съемок масштабной сцены пришлось отказаться, поскольку на восстановление декораций и подготовку к работе потребовалось бы много времени, сил и финансов.