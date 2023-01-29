О чем на самом деле японский фильм «Годзилла»

Когда в 1954 году японские зрители впервые увидели на большом экране монстра Годзиллу, многие из них покидали зал в слезах. Почему? Читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Годзилла» Кадр из фильма «Годзилла»

Согласно сюжету оригинального фильма, Годзилла – это гигантский динозавр времен Юрского периода, который безмятежно жил в южной части Тихого океана. Однако испытание американцами водородной бомбы в районе обитания существа спровоцировало у него продолжительный приступ неконтролируемой ярости. Поэтому Годзилла вышел к людям и начал крушить все вокруг. Его кожа испещрена келоидными шрамами, напоминающими те, что остались у выживших после бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки.

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Хотя многие американцы считали этот фильм комичной пугалкой для детей, в Японии он был задуман как скрытая метафора последствий применения ядерного оружия.

По окончанию войны из-за американской оккупации в Японии была широко распространена цензура. Фильм Исиро Хонды стал сильным политическим заявлением, которое отражало травмы и тревоги японского народа. На экране было изображено то, что многие не могли сказать открыто. И поэтому для многих японских зрителей просмотр фильма обернулся катарсисом. Люди вновь стали свидетелями разрушений. Страх радиации, принявшей физическую форму монстра, вернулся к ним.

Но американские зрители увидели другой фильм. Во-первых, он был сильно отредактирован. Из общего хронометража удалили примерно 20 минут оригинальной картины. В основном вырезали политически мотивированные сцены. Например, концовка, где профессор биологии доктор Ямане предупреждает, что если ядерные испытания не прекратятся, может появиться еще один Годзилла. Версия для США закончилась на радостной ноте: мир снова в безопасности и может вернуться к нормальной жизни.

Большинство американцев думали, что если вы вышли из фильма в слезах, то только потому, что сильно смеялись.