5 фильмов для знакомства с Соррентино

Паоло Соррентино – один из лучших европейских режиссеров современности и один из самых влиятельных кинематографистов Италии. Отличительной чертой мастера является его уникальная способность видеть фильмы глазами художника и снимать их именно в этой манере. Кроме того, Соррентино нередко сравнивают с Феллини за счет их схожего стиля и перекликающихся тем в повествовании.
Подробнее о фильмах Соррентино, которые стоит посмотреть, если вы только знакомитесь с мэтром – в материале "Рамблера".
Скучающий на пенсии рок-певец решает отправиться на поиски палача своего отца. Палач – бывший нацистский преступник, который скрывается в США.
Главную роль в картине исполнил Шон Пенн.
Писателю Джепу 65 лет. Он живет в великолепном Риме, но совершенно не наслаждается ни городом, ни красотой, которые его окружают. Герой лишь цинично наблюдает за парадом влиятельных, но пустых людей, которые производят на него гнетущее впечатление. На пороге старости он начинает задумываться о смысле жизни.
Прославленный композитор Фрэд и оскароносный режиссер Мик дружат без малого полвека. Герои решают провести лето вместе на альпийском курорте, еще не подозревая о том, что этот отпуск заставит их пережить давно забытые чувства и вернет им вкус жизни, который бывает только в молодости.
Лоро – это нувориши-итальянцы и их нравы, которые воплощает тиран, весельчак, романтик и скандальный политик Сильвио Берлускони. На закрытых приемах он всегда окружен красивыми, но опасными людьми, которые мечтают получить доступ к легенде.
Действие картины разворачивается в Неаполе 1984 года. Семья Фабьетто живо обсуждает соседей, события, происходящие вокруг, и Диего Марадону. Тем временем сам Фабьетто лишь витает в облаках, еще не зная о том, какие перемены грядут в его жизни.