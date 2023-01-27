5 фильмов для знакомства с Соррентино

Паоло Соррентино – один из лучших европейских режиссеров современности и один из самых влиятельных кинематографистов Италии. Отличительной чертой мастера является его уникальная способность видеть фильмы глазами художника и снимать их именно в этой манере. Кроме того, Соррентино нередко сравнивают с Феллини за счет их схожего стиля и перекликающихся тем в повествовании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Подробнее о фильмах Соррентино, которые стоит посмотреть, если вы только знакомитесь с мэтром – в материале "Рамблера".

Видео дня

"Где бы ты ни был", 2011

Кадр из фильма "Где бы ты ни был"

Скучающий на пенсии рок-певец решает отправиться на поиски палача своего отца. Палач – бывший нацистский преступник, который скрывается в США.

Главную роль в картине исполнил Шон Пенн.

"Великая красота", 2013

Писателю Джепу 65 лет. Он живет в великолепном Риме, но совершенно не наслаждается ни городом, ни красотой, которые его окружают. Герой лишь цинично наблюдает за парадом влиятельных, но пустых людей, которые производят на него гнетущее впечатление. На пороге старости он начинает задумываться о смысле жизни.

"Молодость", 2015

Прославленный композитор Фрэд и оскароносный режиссер Мик дружат без малого полвека. Герои решают провести лето вместе на альпийском курорте, еще не подозревая о том, что этот отпуск заставит их пережить давно забытые чувства и вернет им вкус жизни, который бывает только в молодости.

"Лоро 1", 2018

Кадр из фильма "Лоро 1"

Лоро – это нувориши-итальянцы и их нравы, которые воплощает тиран, весельчак, романтик и скандальный политик Сильвио Берлускони. На закрытых приемах он всегда окружен красивыми, но опасными людьми, которые мечтают получить доступ к легенде.

"Рука бога", 2021

Кадр из фильма "Рука бога"