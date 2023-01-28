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1 час назад

Названы лауреаты премии «Золотой Орел»

Мария Кимакович

Церемония награждения прошла 27 января.

Названы лауреаты премии «Золотой Орел»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В борьбе за главную номинацию боролись сразу пять картин, но в итоге победу одержал фильм Алексея Сидорова «Чемпион мира». Картина стала настоящим триумфатором премии, став первой в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая операторская работа», «Лучшая музыка к фильму».

Победу в номинации «Лучшая мужская роль в кино» одержал Иван Янковский, сыгравший Анатолия Карпова в «Чемпионе мира».

Ирина Старшенбаум взяла награду в номинации «Лучшая женская роль в кино» за работу в фильме «Здоровый человек». Эта же картина отмечена призами за лучший сценарий и лучшую женскую роль второго плана (Дарья Балабанова).

Приз в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» достался Евгению Миронову («Сердце Пармы»).

Достойные актеры, до сих пор не получившие “Оскар”

Фильм «Сердце Пармы» получил еще несколько наград: за работу звукорежиссера, работу художника-постановщика и за костюмы.

Приз за лучшие визуальные эффекты присудили военной драме «Однажды в пустыне».

В новой номинации «Лучшие актриса/актер онлайн-сериала» победу одержали Анна Михалкова и Никита Ефремов за роли в проектах «Алиса не может ждать» и «Нулевой пациент» соответственно. Приз за лучший онлайн-сериал получил «Художник» Тимура Алпатова.

Лучшим актером телевизионного сериала был объявлен Евгений Стычкин за роль в «Алиби», этот же сериал был признан лучшим. Лучшей актрисой в той же номинации среди женщин стала Юлия Хлынина, сыгравшая в «Елизавете».

Среди анимационных фильмов лучшим стал «Финник», лучшей короткометражкой назвали фильм «А», а лучшим неигровым фильмом — «Фазу луны».

Ранее Павел Воля попал в Книгу рекордов России со стендапом.

Фильмы,Елизавета,Оскар,Алиби,Дарья Балабанова,Никита Ефремов,Евгений Стычкин,Тимур Алпатов,Анна Михалкова,Ирина Старшенбаум,Алексей Сидоров,Иван Янковский,Павел Воля,Евгений Миронов,Юлия Хлынина,Анатолий Карпов,
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