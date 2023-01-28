Лопес могла умереть на съемках "Моей пиратской свадьбы"

"У нас с Джошем все получалось неплохо. Я действительно чувствовала, что мы справились. Особенно, когда мы были скованы наручниками и выполняли все эти безумные трюки. Правда, за исключением одного раза, когда я чуть не сорвалась со скалы", — рассказала Лопес.