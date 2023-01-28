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1 час назад

Актриса Дженнифер Лопес могла умереть на съемках "Моей пиратской свадьбы"

Мира Маркина

Певица, актриса, бизнесвумен Дженнифер Лопес могла погибнуть на съемках фильма "Моя пиратская свадьба" в Доминиканской республике. Об этом пишет Daily Mail.

Лопес могла умереть на съемках "Моей пиратской свадьбы"
Фото: Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"

По словам Дженнифер Лопес, она чуть не сорвалась со скалы во время одной из сцен картины, когда подол ее платья попал под колеса. Актрису спас коллега Джош Дюамель.

"У нас с Джошем все получалось неплохо. Я действительно чувствовала, что мы справились. Особенно, когда мы были скованы наручниками и выполняли все эти безумные трюки. Правда, за исключением одного раза, когда я чуть не сорвалась со скалы", — рассказала Лопес.

Фильм "Моя пиратская свадьба" впервые показали 18 января в Китайском театре TCL в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Проект презентовали режиссер Джейсон Мур и актеры, среди которых были Дженнифер Лопес, Джош Дюамель, Дженнифер Кулидж и Ленни Кравиц.

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