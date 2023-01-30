42 дубля с поцелуем: как снимали “В джазе только девушки”

Культовый фильм “В джазе только девушки” был снят по мотивам французской комедии “Под фанфарами любви”. Он уже давно разобран на цитаты и включен в сотню лучших комедий по версии “Таймс”. “Рамблер” расскажет про самые интересные моменты во время съемок киноленты.

Фото: Кадр из фильма “В джазе только девушки” Кадр из фильма “В джазе только девушки”

Роль Мэрилин Монро в съемках

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Узнав, что Билли Уайлдер снимает новый фильм, Мэрилин Монро загорелась принять в нем участие, а потому сразу же написала ему письмо. На тот момент актриса как раз хотела сняться в роли отличной от ее привычного образа глупой блондинки и была крайне недовольна, когда узнала, что в фильме ее ждет тот же самый типаж. В итоге ее убедил продолжить работу муж, Артур Миллер. Монро была крайне капризна во время съемок, опаздывала, забывала текст, спорила с режиссером и требовала переснять большое количество сцен. Билли Уайлдер решил, что больше никогда не позовет ее играть в своих картинах.

Джозефина и Дафна

Джек Леммон и Тони Кертис начали вживаться в роль женщин под руководством травести-актера примерно за месяц до начала съемок. Кертису удалось вжиться в роль Джозефины, но сам он признался, что чувствовал себя скованно. Леммон же наоборот вполне легко чувствовал себя в образе Дафны, однако было довольно сложно помочь актеру вести себя как женщина. Настолько сложно, что актер, который помогал мужчинам покинул съемки через 3 дня безуспешных попыток. В итоге было решено сделать Дафну карикатурной героиней. Но и здесь проблемы не закончилась. Леммону было тяжело изобразить высокий женский голос, поэтому его роль пришлось переозвучивать.

42 дубля с поцелуем

Как только выяснилось, что играть роль Душечки будет Мэрилин Монро, пришлось переписать сценарий. Невероятно тяжело было отснять поцелуй на яхте. Актерам никак не удавалось ее отыграть так, как требовал сценарий, поэтому режиссеру пришлось ждать 42 дубля пока Монро не отыграет свою роль так, как было нужно.

“У каждого свои недостатки”

Фраза, которой закончился фильм категорически не устраивал режиссера. На самом деле рассматривалось несколько вариантов финальной сцены. Среди них были объятия Душечки и Джо и побег героев в Латинскую Америку. Однако рассмотрев их режиссер и сценарист остановились именно на фразе “У каждого свои недостатки”.