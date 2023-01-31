5 фильмов для знакомства с Алехандро Иньярриту

Пятикратный лауреат премии "Оскар" Алехандро Гонсалес Иньярриту за свою карьеру снял всего 16 фильмов. Однако мексиканец берет не количеством, а качеством, ведь большинство его кинолент становятся предметом для восторженных отзывов и критиков, и зрителей по всему миру.
Подробнее о лучших картинах режиссера – в материале "Рамблера".
ООН призвала водителя спасти раненого военного фотографа Харви Джейкобса. Пока герои покидают страну, фотограф рассказывает попутчику обо всех ужасах, которые ему пришлось повидать в зоне военных действий.
В центре сюжета три незнакомца: бывшая наркозависимая Кристин, которая внезапно лишилась семьи, экс-преступник Джек, вставший на путь веры, и тяжелобольной математик Пол. Волею судьбы жизни этих людей таинственным образом переплетаются.
Во время путешествия по Мексике в жизни супругов Ричарда и Сюзан происходит трагедия: женщина становится жертвой шальной пули, выпущенной из ружья местным мальчишкой. Ричард пытается сделать все, чтобы спасти жену вдали от дома, а тем временем дети пары вместе с няней отправляются в Мексику.
Главный герой – некогда знаменитый актер, которого прославила роль супергероя Бердмэна. В попытках вернуть былое признание публики артист решает принять участие в бродвейской постановке.
Охотник Хью Гласс серьезно ранен, но его товарищ Джон не намерен спасать приятеля, а потому оставляет его погибать в одиночестве. Однако Гласс не готов сдаться: герой бросает вызов суровой природе и враждебным племенам индейцев, чтобы выжить и отомстить предателю.