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1 час назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Алехандро Иньярриту

Мира Маркина

Пятикратный лауреат премии "Оскар" Алехандро Гонсалес Иньярриту за свою карьеру снял всего 16 фильмов. Однако мексиканец берет не количеством, а качеством, ведь большинство его кинолент становятся предметом для восторженных отзывов и критиков, и зрителей по всему миру.

5 фильмов для знакомства с Алехандро Иньярриту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подробнее о лучших картинах режиссера – в материале "Рамблера".

"Пороховая бочка", 2001

Кадр из фильма "Пороховая бочка"

ООН призвала водителя спасти раненого военного фотографа Харви Джейкобса. Пока герои покидают страну, фотограф рассказывает попутчику обо всех ужасах, которые ему пришлось повидать в зоне военных действий.

"21 грамм", 2003

Кадр из фильма "21 грамм"

В центре сюжета три незнакомца: бывшая наркозависимая Кристин, которая внезапно лишилась семьи, экс-преступник Джек, вставший на путь веры, и тяжелобольной математик Пол. Волею судьбы жизни этих людей таинственным образом переплетаются.

"Вавилон", 2006

Кадр из фильма "Вавилон"

Во время путешествия по Мексике в жизни супругов Ричарда и Сюзан происходит трагедия: женщина становится жертвой шальной пули, выпущенной из ружья местным мальчишкой. Ричард пытается сделать все, чтобы спасти жену вдали от дома, а тем временем дети пары вместе с няней отправляются в Мексику.

"Бердмэн", 2014

Кадр из фильма "Бердмэн"

Главный герой – некогда знаменитый актер, которого прославила роль супергероя Бердмэна. В попытках вернуть былое признание публики артист решает принять участие в бродвейской постановке.

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"Выживший", 2015

Кадр из фильма "Выживший"

Охотник Хью Гласс серьезно ранен, но его товарищ Джон не намерен спасать приятеля, а потому оставляет его погибать в одиночестве. Однако Гласс не готов сдаться: герой бросает вызов суровой природе и враждебным племенам индейцев, чтобы выжить и отомстить предателю.

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