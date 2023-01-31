5 фильмов для знакомства с Алехандро Иньярриту

Пятикратный лауреат премии "Оскар" Алехандро Гонсалес Иньярриту за свою карьеру снял всего 16 фильмов. Однако мексиканец берет не количеством, а качеством, ведь большинство его кинолент становятся предметом для восторженных отзывов и критиков, и зрителей по всему миру.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Подробнее о лучших картинах режиссера – в материале "Рамблера".

"Пороховая бочка", 2001

Кадр из фильма "Пороховая бочка"

ООН призвала водителя спасти раненого военного фотографа Харви Джейкобса. Пока герои покидают страну, фотограф рассказывает попутчику обо всех ужасах, которые ему пришлось повидать в зоне военных действий.

"21 грамм", 2003

В центре сюжета три незнакомца: бывшая наркозависимая Кристин, которая внезапно лишилась семьи, экс-преступник Джек, вставший на путь веры, и тяжелобольной математик Пол. Волею судьбы жизни этих людей таинственным образом переплетаются.

"Вавилон", 2006

Во время путешествия по Мексике в жизни супругов Ричарда и Сюзан происходит трагедия: женщина становится жертвой шальной пули, выпущенной из ружья местным мальчишкой. Ричард пытается сделать все, чтобы спасти жену вдали от дома, а тем временем дети пары вместе с няней отправляются в Мексику.

"Бердмэн", 2014

Главный герой – некогда знаменитый актер, которого прославила роль супергероя Бердмэна. В попытках вернуть былое признание публики артист решает принять участие в бродвейской постановке.

"Выживший", 2015