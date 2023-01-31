3 причины немедленно включить вторую часть фильма «Достать ножи»

В конце прошлого года состоялась долгожданная премьера детективного фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица» с Дэниелом Крейгом в главной роли. Стоит ли картина потраченного времени, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица" Кадр из фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица"

По сюжету пятеро друзей приезжают на частный остров к самовлюбленному миллиардеру Майлзу Брону и невольно становятся участниками квеста по расследованию его так называемого убийства. По ходу дела выясняется, что губернатор Коннектикута, скандальный видеоблогер, его подружка, бывшая модель и талантливый ученый — не единственные гости Брона. Вместе с ними в резиденцию прибывают бывшая партнерша миллиардера Кассандра, а также детектив Бенуа Бланк собственной персоной. Впрочем, последнего хозяин точно не приглашал, но об этом станет известно гораздо позже.

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Режиссером детективного фильма выступил Райан Джонсон, а в главных ролях снялись Дэниел Крейг, Эдвард Нортон, Жанель Монэ, Кейт Хадсон и другие. Картина получил положительные отзывы от критиков за сценарий, режиссуру, актерскую игру и музыку, а Национальный совет кинокритиков США включил его в свой список десяти лучших лент 2022 года. Проект также был номинирован на 80-ю премию «Золотой глобус» в двух категориях: «Лучший фильм — комедия или мюзикл» и «Лучший актер — комедия или мюзикл» для Крейга.

Кадр из фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица"

На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes «Достать ножи: Стеклянная луковица» имеет рейтинг 94 % со средней оценкой 8/10 на основе 348 отзывов.

Консенсус сайта гласит: «„Стеклянная луковица“ возвращает Бенуа Бланка для очередного дико увлекательного расследования, в котором его окружает выдающийся актерский ансамбль.

Журналист Variety Оуэн Глейберман похвалил фильм, охарактеризовав его как «более масштабную, более зрелищную и более продуманную многогранную и многослойную загадку», чем первая часть (она вышла на большие экраны в 2019 году).