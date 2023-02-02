Что известно об американском фильме, в котором снялся Ефремов

Опубликован первый кадр из предстоящего биографического фильма Джона Бейрда «Тетрис» с Никитой Ефремовым и Тэроном Эджертоном в главных ролях. Что известно о проекте, читайте в материале «Рамблера».
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о культовой видеоигре «Тетрис», разработанной в середине 1980-х годов советским программистом Алексеем Пажитновым (Никита Ефремов). Нидерландский дизайнер видеоигр Хэнк Роджерс (Тэрон Эджертон) ведет борьбу за получение прав на головоломку.
Как пишет Deadline, премьера байопика состоится на фестивале South by Southwest (пройдет с 10 по 19 марта) в США, а после картина будет доступна на стриминговом сервисе Apple TV+. В проекте также появятся София Лебедева, Энтони Бойл, Бен Майлз, Кэн Ямамура, Игорь Грабузов, Олег Штефанко, Аянэ Нагабучи, Рик Юн, Роджер Аллам, Тоби Джонс.
Съемки фильма начались еще в 2020 году в Глазго и закончились в марте 2021 года. По словам исполнителя одной из главных ролей Тэрона Эджертона, лента будет выдержана в том тоне, в каком выдержана картина «Социальная сеть» (2010), рассказывающая об истории создания социальной сети Facebook.