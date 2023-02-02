Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Что известно об американском фильме, в котором снялся Ефремов

Мира Маркина

Опубликован первый кадр из предстоящего биографического фильма Джона Бейрда «Тетрис» с Никитой Ефремовым и Тэроном Эджертоном в главных ролях. Что известно о проекте, читайте в материале «Рамблера».

Что известно об американском фильме, в котором снялся Ефремов
Фото: Кадр из фильма "Тетрис"Кадр из фильма "Тетрис"

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о культовой видеоигре «Тетрис», разработанной в середине 1980-х годов советским программистом Алексеем Пажитновым (Никита Ефремов). Нидерландский дизайнер видеоигр Хэнк Роджерс (Тэрон Эджертон) ведет борьбу за получение прав на головоломку.

Как пишет Deadline, премьера байопика состоится на фестивале South by Southwest (пройдет с 10 по 19 марта) в США, а после картина будет доступна на стриминговом сервисе Apple TV+. В проекте также появятся София Лебедева, Энтони Бойл, Бен Майлз, Кэн Ямамура, Игорь Грабузов, Олег Штефанко, Аянэ Нагабучи, Рик Юн, Роджер Аллам, Тоби Джонс.

3 причины немедленно включить вторую часть фильма «Достать ножи»

Съемки фильма начались еще в 2020 году в Глазго и закончились в марте 2021 года. По словам исполнителя одной из главных ролей Тэрона Эджертона, лента будет выдержана в том тоне, в каком выдержана картина «Социальная сеть» (2010), рассказывающая об истории создания социальной сети Facebook.

Фильмы,Социальная сеть,София Лебедева,Рик Юн,Роджер Аллам,Игорь Грабузов,Энтони Бойл,Тэрон Эджертон,Олег Штефанко,Никита Ефремов,Алексей Пажитнов,Тоби Джонс,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители