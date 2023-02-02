Что известно об американском фильме, в котором снялся Ефремов

Опубликован первый кадр из предстоящего биографического фильма Джона Бейрда «Тетрис» с Никитой Ефремовым и Тэроном Эджертоном в главных ролях. Что известно о проекте, читайте в материале «Рамблера».

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о культовой видеоигре «Тетрис», разработанной в середине 1980-х годов советским программистом Алексеем Пажитновым (Никита Ефремов). Нидерландский дизайнер видеоигр Хэнк Роджерс ( Тэрон Эджертон ) ведет борьбу за получение прав на головоломку.

Съемки фильма начались еще в 2020 году в Глазго и закончились в марте 2021 года. По словам исполнителя одной из главных ролей Тэрона Эджертона, лента будет выдержана в том тоне, в каком выдержана картина «Социальная сеть» (2010), рассказывающая об истории создания социальной сети Facebook.