Кино для начинающих: что посмотреть, чтобы понять Тарковского

Андрей Тарковский — известный советский режиссер, который оказал влияние не только на развитие отечественного кинематографа, но и зарубежного. Его фильмы всегда много обсуждали, но всегда в положительном ключе.

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Каждая картина Тарковского представляет собой часть цикла о внутреннем конфликте человека, который берет на себя ответственность за все происходящее в мире. Довольно быстро Тарковский стал примером для подражания режиссеров во всем мире. В зарубежных картинах можно найти цитаты и отсылки к работам Тарковского. Одна из самых известных работ, посвященных Тарковскому, — “Антихрист” Ларса фон Триера. Он же — самый известный ученик советского кинематографиста.

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О том, какие фильмы нужно посмотреть, чтобы понять глубочайшего режиссера СССР Тарковского, — в материале “Рамблера”.

“Андрей Рублев” (1966)

Действие фильма происходит в первой четверти XV века. В картине авторы попытались раскрыть личность и душевные метания известного иконописца Андрея Рублева. О его жизни историкам известно мало, поэтому часть сюжета не претендует на историческую ценность.

Сюжет картины предельно прост и раскрывает личность одного человека. Однако его существование происходит через различные исторические события: войны князей, набеги татар и искоренение остатков язычества.

В СССР фильм после выпуска подвергся критике и цензуре. Картину называли непатриотичной, говорили, что она не соответствует историческим фактам, а также самого режиссера критиковали за жестокое обращение с животными. Однако после распада СССР “Андрей Рублев” стали называть главным фильмом в карьере Тарковского.

“Солярис” (1972)

Картину Тарковский снял по одноименному роману Станислава Лема, немного переработав сюжет. Картина рассказывает о психологе Крисе Кельвине, который отправляется на таинственную планету Солярис. Там живут трое ученых, которые постепенно сходят с ума из-за активности океана на планете. Кельвин выясняет, что по ночам к ним приходят призраки прошлого и берут контроль над разумом.

В картине Тарковский рассуждает о том, каким образом будет проходить колонизация других планет и о том, каким может быть мир после появления новых технологий и открытия других способов существования. Несмотря на то, что это — научно-фантастическая картина, она поднимает философские вопросы существования внеземных цивилизаций. Картина получила положительные отзывы критиков, а также гран-при Каннского кинофестиваля.

“Сталкер” (1979)

Картина снята по мотива произведения братьев Стругацких, они же писали сценарий для картины. Фильм снимали около трех лет из-за постоянных проблем, но, тем не менее, он вошел в число лучших картин Тарковского и получил приз Каннского кинофестиваля.