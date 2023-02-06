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59 минут назад

Кадр дня: зачем в "Полтергейсте" снимали настоящие скелеты

Мария Кимакович

Фильм "Полтергейст", снятый Тоубом Хупером по сценарию и при участии Стивена Спилберга стал одним из самых запоминающихся фильмов ужасов в истории мирового кино. Он пользовался огромной популярностью у зрителей, получил три номинации на "Оскар" и при бюджете почти в 11 миллионов долларов в мировом прокате заработал более 122 миллионов долларов.

Кадр дня: зачем в "Полтергейсте" снимали настоящие скелеты
Фото: Кадр из фильма "Полтергейст"Кадр из фильма "Полтергейст"

Но через некоторое время картину начали называть проклятой, из-за неприятных случаев и череды смертей, обрушившихся на участников съемок.

Некоторые, мистически настроенные люди считают, что проклятие "Полтергейста" настигло несчастных, в частности, из-за запоминающегося эпизода со скелетами.

Дело с том, что во время съемок сцены в бассейне, где актриса ДжоБет Уильямс оказалась окружена скелетами, они были самыми что ни на есть настоящими.

Кадр из фильма "Полтергейст"

Стивен Спилберг и Тоуб Хупер решили использовать на съемках настоящие человеческие скелеты, поскольку оказалось, что их гораздо проще найти и обойдется это создателям фильма дешевле, чем создавать муляжи из пластика. Специалисты по спецэффектам с ними согласились.

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Кстати, остальные участники съемочной группы, в том числе и актриса ДжоБет Уильямс, понятия не имели, что в работе используют настоящие скелеты.

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