5 фильмов для знакомства с Ричардом Линклейтером

Пятикратный номинант "Оскара" Ричард Линклейтер –независимый американский режиссер, который тонко чувствует мир и умеет мастерски передавать многообразие его оттенков в своих работах. Подробнее о лучших кинолентах мастера – в материале "Рамблера".

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"Отрочество", 2014

Пожалуй, самый масштабный фильм в творчестве режиссера. Линклейтер снимал "Отрочество" на протяжении 12 лет: все для того, чтобы показывать реальные этапы взросления исполнителя главной роли Эллара Колтрейна. Съемки начались, когда актеру было 8 лет и завершились, когда ему исполнилось 20.

"Перед рассветом", 1995

Первая часть незабываемой романтической трилогии. Американец Джесси путешествует по Европе и знакомится в поезде с француженкой Селин. Героиня так привлекает юношу, что он умоляет ее выйти с ним в Вене и провести вместе вечер и ночь – наутро ему нужно улетать в США. У героев есть лишь считанные часы перед расставанием, и они еще не подозревают, как одна ночь в Вене раз и навсегда изменит их жизнь.

"Бездельник", 1990

Кадр из фильма "Бездельник"

Бессюжетный фильм повествует о жизни бездельников, которые "не вписались в систему": здесь и путешественник, помешанный на НЛО, и конспиролог-любитель, и пожилой анархист.

"Школа рока", 2003

Бывшая рок-звезда Дьюи Финн погряз в депрессии и в долгах. Внезапно его возвращает к жизни не предназначавшийся для него телефонный звонок, благодаря которому он устраивается на работу учителем в частную школу.

В новой для себя роли Финн начинает делать успехи и вскоре вместе со школьниками решает выиграть конкурс лучших рок-групп.

"Куда ты пропала, Бернадетт?", 2019

Кадр из фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?"