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10 минут назад

«Знакомство родителей»: романтическая комедия, которая затянет вас с головой

Мира Маркина

В четверг, 9 февраля, на большие экраны выходит романтическая комедия «Знакомство родителей» с Эммой Робертс в главной роли. Стоит ли фильм потраченного времени, читайте в материале «Рамблера».

«Знакомство родителей»: романтическая комедия, которая затянет вас с головой
Фото: Кадр из фильма "Знакомство родителей"Кадр из фильма "Знакомство родителей"

Подруги главной героини по имени Мишель давно замужем, а она, будучи в отношениях, заветного вопроса так и не слышит. Аллен любит ее и даже хочет сделать возлюбленной предложение, но почему-то сомневается и никак не решится на ответственный шаг.

Запутавшиеся в своих отношениях, они решают поделиться переживаниями с родителями, которые, к слову, до сих пор друг с другом не знакомы. И вот, когда вся семья собирается в одном доме, оказывается, что родители пары не просто знают друг друга, но и хранят множество пикантных секретов, которые приводят к курьезным ситуациям.

Кадр из фильма "Знакомство родителей"

В главных ролях: Люк Бейси, Эмма Робертс, Ричард Гир, Дайан Китон, Уильям Х. Мэйси, Сьюзан Сарандон и многие-многие другие. Из плюсов картины: режиссер проекта Майкл Джейкобс не акцентирует внимание на одном персонаже, а дает возможность насладиться игрой каждого актера в равной степени, проникнуться судьбой героев.

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По мере развития событий зрители последовательно знакомятся с причинами вражды главных героев, постепенно узнавая все тайны и события из прошлого. Сюжет затягивает, вызывает эмоции, а потому от экрана просто невозможно оторваться.

Фильмы,Майкл Джейкобс,Уильям Мэйси,Эмма Робертс,Дайан Китон,Сьюзан Сарандон,Ричард Гир,
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