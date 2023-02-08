«Знакомство родителей»: романтическая комедия, которая затянет вас с головой

В четверг, 9 февраля, на большие экраны выходит романтическая комедия «Знакомство родителей» с Эммой Робертс в главной роли. Стоит ли фильм потраченного времени, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Знакомство родителей" Кадр из фильма "Знакомство родителей"

Подруги главной героини по имени Мишель давно замужем, а она, будучи в отношениях, заветного вопроса так и не слышит. Аллен любит ее и даже хочет сделать возлюбленной предложение, но почему-то сомневается и никак не решится на ответственный шаг.

Запутавшиеся в своих отношениях, они решают поделиться переживаниями с родителями, которые, к слову, до сих пор друг с другом не знакомы. И вот, когда вся семья собирается в одном доме, оказывается, что родители пары не просто знают друг друга, но и хранят множество пикантных секретов, которые приводят к курьезным ситуациям.

Кадр из фильма "Знакомство родителей"

По мере развития событий зрители последовательно знакомятся с причинами вражды главных героев, постепенно узнавая все тайны и события из прошлого. Сюжет затягивает, вызывает эмоции, а потому от экрана просто невозможно оторваться.