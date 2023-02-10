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2 часа назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Полом Томасом Андерсоном

Мира Маркина

Американский режиссер Пол Томас Андерсон был 11 раз номинирован на "Оскар" и становился лауреатом множества других престижных премий в мире кино. Режиссер виртуозно работает с разными жанрами. Вот почему в его фильмографии можно найти, как легкие комедии, так и серьезные драмы.

5 фильмов для знакомства с Полом Томасом Андерсоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подробнее о лучших фильмах Андерсона – в материале "Рамблера".

"Ночи в стиле буги", 1997

Кадр из фильма "Ночи в стиле буги"

Действие картины разворачивается в Сан-Франциско 70-х. Популярный режиссер фильмов для взрослых Джек Хорнер замечает молодого официанта Эдди и намерен сделать из него звезду. На пробах юноша показывает себя как нельзя лучше, и очень скоро и актер, и режиссер начинают богатеть.

"Магнолия", 1999

Кадр из фильма "Магнолия"

Череда случайностей и совпадений приводит к тому, что жизни совершенно разных людей всего за день переплетаются невероятным образом. И развязка этого дня будет незабываема.

"Нефть", 2007

Кадр из фильма "Нефть"

В начале XX века предприниматель Дэниэл Плэйнвью ищет золото и серебро, а находит нефть. Всего за пару лет герой становится успешным нефтяником. Однажды он узнает про новое месторождение, и он не остановится ни перед чем в надежде добиться богатства.

"Призрачная нить", 2017

Кадр из фильма "Призрачная нить"

Знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок трудится в Лондоне 50-х годов, где создает роскошные наряды для королевской семьи, звезд и других богачей. Жизнь Вудкока переворачивается с ног на голову, когда он встречает Альму – свою музу.

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"Лакричная пицца", 2021

Кадр из фильма "Лакричная пицца"

Гари 15 лет, но он умен не по годам. Герой влюбляется в 25-летнюю Алану, и намерен сделать все, чтобы покорить сердце девушки и стать ее бойфрендом. Для этого Гари регулярно втягивает возлюбленную в свои приключения.

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