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3 часа назад

Кадр дня: за что Брэд Питт заплатил Эрику Бана $750 в фильме "Троя"

Мария Кимакович

Фильм "Троя" режиссера Вольфганга Петерсена вышел на экраны в 2004 году, собрав в мировом прокате около 500 миллионов долларов, и занял восьмую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов года.

Кадр дня: за что Брэд Питт заплатил Эрику Бана $750 в "Трое"
Фото: Кадр из фильма "Троя"Кадр из фильма "Троя"

Съемки картины не обходились, разумеется, без сложностей, а также забав актеров на площадке. Например, после работы над сценой боя между Гектором и Ахиллесом, которых сыграли Эрик Бана и Брэд Питт, последнему пришлось заплатить своему коллеге 750 долларов.

О том, почему Питт это сделал, читайте в материале "Рамблера".

Кадр из фильма "Троя"

Актеры во время съемок эпизода находились в кадре сами, отказавшись от дублеров. Перед работой они договорились, что каждый удачный удар будут друг другу оплачивать. За легкий была назначена цена в 50 долларов, серьезный актеры оценили в 100 долларов.

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В итоге после съемки сцены Брэд Питт не получил ничего, а сам выплатил Эрику Бана 750 долларов. Как говорится, договор дороже денег.

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