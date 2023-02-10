5 лучших фильмов 2022 года: мнение критиков

«Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли признан лучшим фильмом 2022 года по версии Rotten Tomatoes. У картины 96% «свежести» от кинокритиков (на основе 464 рецензий) и 99% от пользователей.

Фото: Кадр из фильма «Топ Ган: Мэверик» Кадр из фильма «Топ Ган: Мэверик»

Какие картины еще вошли в топ, читайте в материале «Рамблера».

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«Топ Ган: Мэверик»

Долгожданный боевик с Томом Крузом об одном из лучших пилотов военно-морского флота, события которого разворачиваются через 36 лет после первого «Топ Гана» и рассказывают о легендарном Питере Митчелле, новом летном инструкторе, который приступает к подготовке отряда выпускников для специальной миссии.

Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик"

«Банши Инишерина»

Действие разворачивается в 1923 году на небольшом живописном острове у западного побережья Ирландии, откуда доносятся звуки затухающей гражданской войны. Падраик Суиллеабхейн — простой и добродушный сельский житель, живущий в одном доме со своей сестрой Шивон. Он всю жизнь дружит с народным музыкантом Колмом Доэрти, который играет на скрипке и периодически впадает в приступы экзистенциального отчаяния. Однажды Колм решает навсегда разорвать дружбу с Падраиком, что вынуждает последнего изо всех сил искать причину этого поступка.

Кадр из фильма "Банши Инишерина"

«Все везде и сразу»

Самый изобретательный и остроумный боевик 2022 года рассказывает об Эвелин, в жизни которой царит бардак. Во время визита в налоговую все запутывается еще сильнее — оказывается, женщина может путешествовать по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий самой себя. И теперь, в полнейшем хаосе, женщине придется противостоять загадочной злой сущности, которая решила разрушить не только этот мир, но и всю мультивселенную.

Кадр из фильма "Все везде и сразу"

«Пиноккио Гильермо дель Торо»

Новая экранизация сказки Карло Коллоди переносит деревянного Пиноккио в фашистскую Италию 1930-х. Чтобы поддержать своего отца Джепетто, Пиноккио решает стать артистом цирка. Жизнь вносит жестокие коррективы, и вскоре Джепетто отправляется на поиски своего чада.

«Я краснею»

Торонто, 2002 год. 13-летняя Мэйлинь всеми силами пытается быть первой во всем, чтобы угодить строгой гиперопекающей матери. Одним прекрасным утром девочка просыпается и вместо привычного отражения в зеркале видит красную панду — теперь, когда она волнуется, злится или испытывает другие сильные эмоции, превращается в большого зверя...