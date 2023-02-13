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4 часа назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Томасом Винтербергом

Мира Маркина

Томас Винтенберг – один из самых знаменитых режиссеров Дании. На его счету множество успешных картин, "Оскар", а также Приз жюри Каннского кинофестиваля. Подробнее о лучших кинолентах датчанина – в материале "Рамблера".

5 фильмов для знакомства с Томасом Винтербергом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Торжество", 1998

Кадр из фильма "Торжество"

Действие картины разворачивается в роскошном доме во время юбилея отца семейства. На праздник съезжаются дети и родственники виновника торжества. Нет лишь его дочери, которая покончила с собой при таинственных обстоятельствах. Старший сын героя произносит первый тост. А гости еще не подозревают, что вскоре им откроется шокирующая правда.

"Субмарино", 2010

Кадр из фильма "Субмарино"

Жизнь двух братьев идет под откос. Ник недавно вышел из тюрьмы и теперь пытается сбежать от реальности при помощи алкоголя. Тем временем наркозависимый Мартин вот-вот лишится права опеки над своим сыном. Начало этой безрадостной жизни положила трагедия, которую братьям довелось пережить в детстве.

"Охота", 2012

Кадр из фильма "Охота"

42-летний Лукас работает воспитателем в детском саду и пытается оправиться после тяжелого развода. Постепенно его жизнь налаживается: он встречает любовь и вновь начинает общаться со своим сыном. Но спокойному существованию героя приходит конец, когда из уст девочки-подростка вырывается случайная ложь о Лукасе.

"Вдали от обезумевшей толпы", 2015

Мелодрама повествует историю Батшебы Эвердин, которая унаследовала богатую ферму. Героиня активно берется за обустройство хозяйства и параллельно пытается разобраться в романтических отношениях.

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"Еще по одной", 2020

Кадр из фильма "Еще по одной"

Школьные учителя собираются на дне рождении одного из них. Герои решают проверить теорию, согласно которой с самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Чтобы ее восполнить и быть счастливым, якобы необходимо всегда быть немного нетрезвым. Друзьям интересно: как эксперимент повлияет на их работу и личную жизнь?

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