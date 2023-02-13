5 фильмов для знакомства с Томасом Винтербергом

Томас Винтенберг – один из самых знаменитых режиссеров Дании. На его счету множество успешных картин, "Оскар", а также Приз жюри Каннского кинофестиваля. Подробнее о лучших кинолентах датчанина – в материале "Рамблера".

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Торжество", 1998

Кадр из фильма "Торжество"

Действие картины разворачивается в роскошном доме во время юбилея отца семейства. На праздник съезжаются дети и родственники виновника торжества. Нет лишь его дочери, которая покончила с собой при таинственных обстоятельствах. Старший сын героя произносит первый тост. А гости еще не подозревают, что вскоре им откроется шокирующая правда.

"Субмарино", 2010

Кадр из фильма "Субмарино"

Жизнь двух братьев идет под откос. Ник недавно вышел из тюрьмы и теперь пытается сбежать от реальности при помощи алкоголя. Тем временем наркозависимый Мартин вот-вот лишится права опеки над своим сыном. Начало этой безрадостной жизни положила трагедия, которую братьям довелось пережить в детстве.

"Охота", 2012

42-летний Лукас работает воспитателем в детском саду и пытается оправиться после тяжелого развода. Постепенно его жизнь налаживается: он встречает любовь и вновь начинает общаться со своим сыном. Но спокойному существованию героя приходит конец, когда из уст девочки-подростка вырывается случайная ложь о Лукасе.

"Вдали от обезумевшей толпы", 2015

Мелодрама повествует историю Батшебы Эвердин, которая унаследовала богатую ферму. Героиня активно берется за обустройство хозяйства и параллельно пытается разобраться в романтических отношениях.

"Еще по одной", 2020

Кадр из фильма "Еще по одной"