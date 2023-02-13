5 фильмов для знакомства с Томасом Винтербергом

Томас Винтенберг – один из самых знаменитых режиссеров Дании. На его счету множество успешных картин, "Оскар", а также Приз жюри Каннского кинофестиваля. Подробнее о лучших кинолентах датчанина – в материале "Рамблера".
Действие картины разворачивается в роскошном доме во время юбилея отца семейства. На праздник съезжаются дети и родственники виновника торжества. Нет лишь его дочери, которая покончила с собой при таинственных обстоятельствах. Старший сын героя произносит первый тост. А гости еще не подозревают, что вскоре им откроется шокирующая правда.
Жизнь двух братьев идет под откос. Ник недавно вышел из тюрьмы и теперь пытается сбежать от реальности при помощи алкоголя. Тем временем наркозависимый Мартин вот-вот лишится права опеки над своим сыном. Начало этой безрадостной жизни положила трагедия, которую братьям довелось пережить в детстве.
42-летний Лукас работает воспитателем в детском саду и пытается оправиться после тяжелого развода. Постепенно его жизнь налаживается: он встречает любовь и вновь начинает общаться со своим сыном. Но спокойному существованию героя приходит конец, когда из уст девочки-подростка вырывается случайная ложь о Лукасе.
Мелодрама повествует историю Батшебы Эвердин, которая унаследовала богатую ферму. Героиня активно берется за обустройство хозяйства и параллельно пытается разобраться в романтических отношениях.
Школьные учителя собираются на дне рождении одного из них. Герои решают проверить теорию, согласно которой с самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Чтобы ее восполнить и быть счастливым, якобы необходимо всегда быть немного нетрезвым. Друзьям интересно: как эксперимент повлияет на их работу и личную жизнь?