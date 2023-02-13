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6 минут назад

«Они наступают»: захватывающие фильмы о вторжении инопланетян

Мира Маркина

В прессе участились сообщения о неопознанных объектах в небе по всему миру. По словам очевидцев, они наблюдали странные огни (или сферы) в течение нескольких минут, после чего они исчезали. СМИ также пишут, что с начала февраля ВВС США сбили уже четвертый неизвестный летающий объект (один из них над озером Гурон).

«Они наступают»: захватывающие фильмы о вторжении инопланетян
Фото: Кадр из фильма "Прибытие"Кадр из фильма "Прибытие"

В Пентагоне заявили, что последний объект представлял из себя восьмиугольную конструкцию с привязанными к ней нитями, пишет «Би-би-си». Официальных подтверждений, что нечто в небе связано с инопланетянами, не было, однако военные не исключают такой возможности. В ожидании новых заявлений «Рамблер» собрал лучшие фильмы об инопланетных захватчиках.

Видео дня

«День независимости» (1996)

Масштабный блокбастер с Уиллом Смитом, по сюжету которого на Земле принимается сигнал, посланный источником неземного происхождения. Источник этот приближается, чем вызывает панику во всем мире, ведь никто не ожидал, что инопланетяне окажутся такими огромными и в таком количестве…

Кадр из фильма "День независимости"

«Война миров» (2005)

Том Круз в блокбастере Стивена Спилберга о механике Рэе Ферриере, который остается присматривать за своими детьми. Тем временем на Землю нападают инопланетные машины на трех длинных ногах. Пришельцы начинают массово истреблять людей смертоносными лучами. Рэй понимает, что в городе оставаться опасно, и собирает вещи, чтобы вместе с детьми отправиться в Бостон к бывшей жене…

Кадр из фильма "Война миров"

«День, когда Земля остановилась» (2009)

Киану Ривз в ремейке фантастической драмы 1951 года. По сюжету на нашу планету прибывает инопланетянин с предупреждением: если не будут прекращены войны и разрушения, Земля будет уничтожена, поскольку представляет угрозу для всей Вселенной.

«Район №9» (2009)

Изобретательная фантастика из ЮАР с четырьмя номинациями на «Оскар» об инопланетянах, которые оказались беженцами со своей собственной планеты, и пока мировое сообщество решало, что с ними делать дальше, для них был организован временный лагерь в южноафриканском Районе №9. Через 20 лет обычному госслужащему поручается задание: вручить инопланетным гостям ордера на выселение.

Кадр из фильмов "Район №9"

Другие миры: главные научно-фантастические фильмы мира

«Прибытие» (2016)

Научно-фантастический фильм Дени Вильнева о талантливой лингвистке Луизе Бэнкс, которая изучает язык пришельцев, чтобы предотвратить глобальную катастрофу. Отныне судьба человечества находится в ее руках. Главную роль в фильме исполнила Эми Адамс.

Кадр из фильма "Прибытие"
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