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1 час назад

Киноприем: что такое голландский угол и где его смотреть

Катя Кобышева

В кино существует масса приемов, которые помогают создать у зрителя нужное ощущение. Один из них - голландский угол.

Киноприем: что такое голландский угол и где его смотреть
Фото: Кадр из фильма "Миссия невыполнима"Кадр из фильма "Миссия невыполнима"

"Рамблер" рассказывает, что это за кинематографический прием, для чего он нужен и как его заметить.

На самом деле этот прием используется не только кинематографе, но и в фотографии, причем у него есть и второе название - немецкий угол. Но несмотря на отличие в названии суть остается той же. Как же понять, что перед вами специальный визуальный прием, а не просто оператор завалил горизонт?

В кино ничего не бывает просто так, все детали важны для понимания смысла картины и душевного состояния героя. Так, голландский угол имеет следующие признаки:

  • камера направлена на героя снизу вверх,
  • горизонт располагается под углом.

Чаще всего этот киноприем используется для того, чтобы передать тревогу и эмоциональное напряжение героя. Но важно, конечно, чтобы в картине он использовался точечно и ровно там, где он необходим.

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Иногда голландский угол применяется в диалогах героев, но в этом случае, как правило, угол наклона меняется то в одну, то в другую сторону в зависимости от того, кто говорит.

Кадр из фильма "Двенадцать обезьян"

Если кроме угла наклона меняется и глубина резкости, тревожно становится уже зрителю. Причем чем сильнее наклон и ниже глубина резкости, тем более жуткий эффект получается. Такой часто можно встретить в хоррорах и психологических триллерах.

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