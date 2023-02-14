Киноприем: что такое голландский угол и где его смотреть

В кино существует масса приемов, которые помогают создать у зрителя нужное ощущение. Один из них - голландский угол.
"Рамблер" рассказывает, что это за кинематографический прием, для чего он нужен и как его заметить.
На самом деле этот прием используется не только кинематографе, но и в фотографии, причем у него есть и второе название - немецкий угол. Но несмотря на отличие в названии суть остается той же. Как же понять, что перед вами специальный визуальный прием, а не просто оператор завалил горизонт?
В кино ничего не бывает просто так, все детали важны для понимания смысла картины и душевного состояния героя. Так, голландский угол имеет следующие признаки:
Чаще всего этот киноприем используется для того, чтобы передать тревогу и эмоциональное напряжение героя. Но важно, конечно, чтобы в картине он использовался точечно и ровно там, где он необходим.
Иногда голландский угол применяется в диалогах героев, но в этом случае, как правило, угол наклона меняется то в одну, то в другую сторону в зависимости от того, кто говорит.
Если кроме угла наклона меняется и глубина резкости, тревожно становится уже зрителю. Причем чем сильнее наклон и ниже глубина резкости, тем более жуткий эффект получается. Такой часто можно встретить в хоррорах и психологических триллерах.