Киноприем: что такое голландский угол и где его смотреть

В кино существует масса приемов, которые помогают создать у зрителя нужное ощущение. Один из них - голландский угол.

Фото: Кадр из фильма "Миссия невыполнима" Кадр из фильма "Миссия невыполнима"

"Рамблер" рассказывает, что это за кинематографический прием, для чего он нужен и как его заметить.

На самом деле этот прием используется не только кинематографе, но и в фотографии, причем у него есть и второе название - немецкий угол. Но несмотря на отличие в названии суть остается той же. Как же понять, что перед вами специальный визуальный прием, а не просто оператор завалил горизонт?

В кино ничего не бывает просто так, все детали важны для понимания смысла картины и душевного состояния героя. Так, голландский угол имеет следующие признаки:

камера направлена на героя снизу вверх,

горизонт располагается под углом.

Чаще всего этот киноприем используется для того, чтобы передать тревогу и эмоциональное напряжение героя. Но важно, конечно, чтобы в картине он использовался точечно и ровно там, где он необходим.

Иногда голландский угол применяется в диалогах героев, но в этом случае, как правило, угол наклона меняется то в одну, то в другую сторону в зависимости от того, кто говорит.

Кадр из фильма "Двенадцать обезьян"