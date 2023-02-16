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2 часа назад

Началась разработка фильма "Гарри Поттер и проклятое дитя"

Диана Товсепова

Британский таблоид The Sun сообщил громкую новость для фанатов Гарри Поттера по всему миру.

По данным издания, главные лица в студии Warner Brothers Studios уже запланировали новый фильм по знаменитой киновселенной "Гарри Поттер и проклятое дитя".

При этом известно, что над созданием картины размышляли еще с 2016 года, однако все силы и внимание уходило на создание "Фантастических тварей".

Планируется привлечь к съемкам Дэниела Рэдклиффа, но перед тем, как вести речь об актерах, создателям предстоит долгая работа по согласованию сценария и бюджета картины. Есть даже надежда, что фильм разделят на две картины.

"Гарри Поттер" и "Фантастические твари" исчезнут из онлайн-кинотеатров

Ранее мы писали о том, что по анимационному фильму "Как приручить дракона" снимут "живую" картину.

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