Началась разработка фильма "Гарри Поттер и проклятое дитя"

Британский таблоид The Sun сообщил громкую новость для фанатов Гарри Поттера по всему миру.
По данным издания, главные лица в студии Warner Brothers Studios уже запланировали новый фильм по знаменитой киновселенной "Гарри Поттер и проклятое дитя".
При этом известно, что над созданием картины размышляли еще с 2016 года, однако все силы и внимание уходило на создание "Фантастических тварей".
Планируется привлечь к съемкам Дэниела Рэдклиффа, но перед тем, как вести речь об актерах, создателям предстоит долгая работа по согласованию сценария и бюджета картины. Есть даже надежда, что фильм разделят на две картины.
Ранее мы писали о том, что по анимационному фильму "Как приручить дракона" снимут "живую" картину.