По «Как приручить дракона» снимут киноверсию

Студия Universal Pictures начала работу над фильмом «Как приручить дракона», в котором Дин ДеБлуа, режиссер оригинальной анимационной трилогии, вернулся в проект в качестве сценариста, режиссера и продюсера.

Проект уже входит в процесс разработки. Universal запланировала выпуск фильма на 14 марта 2025 года. Источники также сообщают, что кастинг уже начался.

Картина адаптирует трилогию фильмов, созданных DreamWorks Animation и выпущенных в 2010-х годах и получивших большое признание. Первый фильм, выпущенный в 2010 году, был номинирован на премию Оскар за лучший анимационный фильм и лучший саундтрек. Трилогия также стала хитом у зрителей, собрав в прокате более 1,6 миллиарда долларов.

Франшиза является одной из жемчужин DreamWorks Animation и породила телесериал, который транслировался на Cartoon Network, Netflix и Hulu.

Используя книги Крессиды Коуэлл в качестве отправной точки, «Как приручить дракона» рассказывал об особой дружбе между молодым и застенчивым мальчиком-викингом по имени Иккинг и Беззубиком, раненым драконом, которого он вылечивает. В фильмах рассказывается о стремлении Иккинга и Беззубика бороться с предубеждением человечества против драконов, о боли преодоления потери родителя и первой любви. Позже сюжет стал настоящей историей «взросления».

Теперь многие гадают, кто же сыграет Иккинга в фильме. Среди самых популярных вариантов, Том Холланд и Тимоти Шаламе.