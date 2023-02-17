Не только "Крепкий орешек": лучшие фильмы с Брюсом Уиллисом

Главный смельчак и "крепкий орешек" Голливуда Брюс Уиллис борется с разрушающей мозг болезнью, из-за которой ему пришлось бросить карьеру. Однако, Брюса любят все, его большая семья и фанаты по всему миру, а его фильмы будут пересматривать еще не одно поколение вперед. "Рамблер" напомнит о лучших картинах, где блистала крепкая лысая голова талантливого Брюса Уиллиса.

Фото: Кадр из фильма "Шестое чувство" Кадр из фильма "Шестое чувство"

Брюс Уиллис — одна из величайших кинозвезд нашей жизни. Хотя он и вышел на пенсию, он сумел оставить богатое разнообразное кинонаследие. От больших, тяжелых хитов до научно-фантастических и инди-картин.

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Лучшие картины Уиллиса, кроме легендарного "Крепкого" орешка:

Смерть ей к лицу

Как только «Крепкий орешек» сделал Брюса кинозвездой, он решил доказать, что может больше, чем просто быть сильным и смелым. Иногда эти попытки играть против типажа были катастрофическими и роли не удавались. Однако в других случаях получалось очень хорошо, как, например, в фарс-картине Роберта Земекиса «Смерть ей к лицу». Брюс оказался там в роли невнимательного пластического хирурга, оказавшегося между двумя женщинами (Мэрил Стрип и Голди Хоун), решивших навсегда остаться молодым. Самые современные визуальные эффекты и невероятная игра Стрип и Хоун привлекли к себе больше всего внимания, но Уиллис был поразительно хорош и убедителен в роли эмоционального центра фильма, находящегося в панике. Эта картина стала одной из лучших его работ того времени.

Шестое чувство

Кадр из фильма "Шестое чувство"

Эта леденящая кровь история о привидениях, в которой Уиллис играет дружелюбного терапевта, а Хейли Джоэл Осмент — молодого пациента, который утверждает, что видит мертвых людей, стала началом плодотворного сотрудничества между Уиллисом и режиссером М. Найтом Шьямаланом. Уиллис и Осмент составляют совершенно несоответствующий дуэт — пожилой мужчина тихий и замкнутый, мальчик с широко открытыми глазами и эмоционально "сырой" — и человечность, которую Уиллис привносит в свою игру, делает фильм культовым.

Криминальное чтиво

Лучший фильм Брюса Уиллиса по версии сайта Letterboxd — «Криминальное чтиво». Коммерческий прорывной фильм Квентина Тарантино принес режиссеру его первые номинации на премию Оскар и первую победу в номинации «Лучший сценарий», помог оживить карьеру Джона Траволты, сделал звездой Уму Турман и подарил нам несколько культовых сцен.

Насыщенная ненормативной лексикой, графически жестокая черная комедия была чем-то вроде отхода от обычного репертуара Уиллиса, который в то время уже был большой звездой боевиков благодаря своей роли в «Крепком орешке». Его образ мягкосердечного боксера Бутч Кулидж в «Криминальном чтиве» добавил к фильму дополнительный уровень эмоционального резонанса, и сделал его более заметным благодаря участию Уиллиса. Кстати, Брюс часто так делал и будучи уже звездой брался за роли в потенциально непопулярных, но достойных проектах, чтобы придать им внимания аудитории.

«Криминальное чтиво» считается первым камнем постмодернистского кино и одной из лучших работ Уиллиса.

Пятый элемент

Другим успешным проектом стал культовый «Пятый элемент» Люка Бессона, манерный, сверхвысокий научно-фантастический "праздник "для чувств.

Уиллис играет футуристического таксиста из Нью-Йорка Корбена Далласа, который берет на себя ответственность за спасение планеты после того, как молодая девушка по имени Лилу (Милла Йовович) попадает в его такси. Лилу, как выясняется, является пятым элементом, и ей и Далласу вместе с яркой Руби Род (Крис Такер) нужно найти остальные четыре элемента и спасти мир.

Невольный герой, Даллас — еще один идеальный персонаж для Уиллиса и продолжение того же типа главного героя, который полюбился зрителям в «Крепком орешке». Бонусом является то, что «Пятый элемент» происходит и в будущем, и в космосе.

Двенадцать обезьян

Кадр из фильма "Двенадцать обезьян"

Только Брюс Уиллис мог взять экспериментальный французский фильм и превратить его в научно-фантастический приключенческий боевик, то ужасающий, то разрушительный. Уиллис снялся в роли путешественника во времени по имени Джеймс Коул в фильме «12 обезьян».. Это была адаптация короткометражного фильма 1962 года La Jetée — обжигающей истории о взбесившемся вирусе и человеке, посланном из будущего, чтобы остановить его. Уиллис играет незадачливого Коула, который попал в лечебницу после попытки предупредить людей о вирусе. Позже герой понимает, что навязчивое видение из его детства на самом деле является проблеском его мучительного будущего.

Город грехов

Невероятно стильный нео-нуарный фэнтезийный боевик Роберта Родригеса и Фрэнка Миллера «Город грехов».

Основанный на одноименной серии комиксов Фрэнка Миллера, «Город грехов» представляет собой антологию, состоящую из четырех пересекающихся историй, действие которых происходит в коррумпированном темном городе. Уиллис играет уходящего на пенсию полицейского Джона Хардигана, который рискует своей жизнью, чтобы спасти молодую девушку от серийного маньяка Рорка Младшего.