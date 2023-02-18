Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Кадр дня: самая дорогая сцена в "Матрице"

Мира Маркина

Фильм "Матрица: Перезагрузка" вышел в 2003 году и стал продолжением первой части культового научно-фантастического боевика. Кассовые сборы ленты составили более 742 миллионов долларов. Из 150 миллионов бюджета около 100 было потрачено на спецэффекты. Однако никто не верил, что фильм окупится, а Киану Ривз даже отказался от 38 миллионов долларов с продажи билетов.

Кадр дня: самая дорогая сцена в "Матрице"
Фото: Кадр из фильма "Матрица: Перезагрузка"Кадр из фильма "Матрица: Перезагрузка"

В итоге вторая часть "Матрицы" стала самой успешной в трилогии. А одна из снятых в ней сцен стала одной из самых дорогих в истории кино. Какая? Рассказываем в материале "Рамблера".

Больше всего денег создателям пришлось потратить на сцену с погоней на оживленном шоссе и схватку Нео с копиями агента Смита. Чтобы снять 17 минут фильма, потребовалось 27 дней и 40 миллионов долларов — почти три миллиарда рублей. Почему так много?

Кадр из фильма "Матрица: Перезагрузка"

Все дело в том, что снять погоню на реальных дорогах было затруднительно. Для этого нужно было освободить от машин общедоступное шоссе на недели, что оказалось невозможным. Тогда создатели "Матрицы" решили построить его самостоятельно. Для проведения съемок они создали трехполосное шоссе протяженностью 2,3 километра. Декорации строили на взлетно-посадочной полосе военно-морской базы Пойнт-Аламеда под Сан-Франциско. Согласно другой версии, это происходило в Австралии.

Кадр дня: самая дорогая сцена в сериале «Офис»

Еще в расходы вошло восьмимесячное обучение актеров боевым искусствам. А, вот, с машинами съемочной группе повезло. Один автомобильный концерн пожертвовал им 300 автомобилей.

Фильмы,Матрица,Матрица: Перезагрузка,Киану Ривз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий