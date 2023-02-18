Кадр дня: самая дорогая сцена в "Матрице"

Фильм "Матрица: Перезагрузка" вышел в 2003 году и стал продолжением первой части культового научно-фантастического боевика. Кассовые сборы ленты составили более 742 миллионов долларов. Из 150 миллионов бюджета около 100 было потрачено на спецэффекты. Однако никто не верил, что фильм окупится, а Киану Ривз даже отказался от 38 миллионов долларов с продажи билетов.

Фото: Кадр из фильма "Матрица: Перезагрузка" Кадр из фильма "Матрица: Перезагрузка"

В итоге вторая часть "Матрицы" стала самой успешной в трилогии. А одна из снятых в ней сцен стала одной из самых дорогих в истории кино. Какая? Рассказываем в материале "Рамблера".

Больше всего денег создателям пришлось потратить на сцену с погоней на оживленном шоссе и схватку Нео с копиями агента Смита. Чтобы снять 17 минут фильма, потребовалось 27 дней и 40 миллионов долларов — почти три миллиарда рублей. Почему так много?

Кадр из фильма "Матрица: Перезагрузка"

Все дело в том, что снять погоню на реальных дорогах было затруднительно. Для этого нужно было освободить от машин общедоступное шоссе на недели, что оказалось невозможным. Тогда создатели "Матрицы" решили построить его самостоятельно. Для проведения съемок они создали трехполосное шоссе протяженностью 2,3 километра. Декорации строили на взлетно-посадочной полосе военно-морской базы Пойнт-Аламеда под Сан-Франциско. Согласно другой версии, это происходило в Австралии.

Еще в расходы вошло восьмимесячное обучение актеров боевым искусствам. А, вот, с машинами съемочной группе повезло. Один автомобильный концерн пожертвовал им 300 автомобилей.