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2 часа назад

В каком порядке смотреть фильмы Ларса фон Триера

Мира Маркина

Ларс фон Триер известный всему миру режиссер. Его работы мало кого оставляют равнодушными и все зрители, как правило, делятся на два типа – его либо ненавидят, либо восхищаются им.

В каком порядке смотреть фильмы Ларса фон Триера
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Триер создает свои киношедевры таким образом, чтобы при просмотре зритель вышел из себя, запутался, много раз ошибся в своих ожиданиях и не получил того, чего хотел. Однако за его метод многие признают в нем гения кинематографа.

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"Рамблер" составил подборку фильмов Ларса фон Триера в том порядке, в котором их стоит посмотреть тем, кто еще не был знаком с этим автором.

Мы предлагаем для начала ознакомиться с фильмами так называемой трилогии "Золотое сердце". Это три картины, в центре сюжетов которых всегда находится женщина, демонстрирующая самопожертвование.

Эти работы Триер создавал, руководствуясь манифестом "Догма 95". Это созданный и подписанный им и его коллегами манифест, призывающий отказаться в кино от приукрашивания действительности, неестественности и иллюзий. Работы, как правило, отличаются трясущейся камерой, естественным освещением, зернистым изображением, реальными интерьерами, неаккуратным монтажем.

«Рассекая волны», 1996 год

Признанная работа Триера, которая, как и другие, ломает зрителя и его представления о том, как должен вести себя герой. В сюжете работник нефтяной платформы и девушка, живущая в религиозной общине. Она часто обращается в своих разговорах к Богу, роль которого Триер отдал самому зрителю, хотел он того или нет.

В какой-то момент наивная и трогательная героиня вынуждена сделать выбор, которого от нее никак не ожидали – она становится проституткой в то время, как ее возлюбленный теряет возможность двигаться. И тут режиссер снова успешно обманывает зрителя.

«Идиоты», 1998 год

Главные герои этой картины решают притворится идиотами для того, чтобы прощупать допустимые рамки поведения, которое способно вытерпеть общество. Они ведут себя как слабоумные, чем явно мешают окружающим. Однако одна из девушек оказывает им сочувствие и симпатию, после чего узнает правду: основная цель этой группы людей – найти своего "внутреннего идиота".

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«Танцующая в темноте», 2000 год

История о трудной жизни неизлечимо больной и все больше теряющей зрение одинокой матери, которой приходится скрывать от работодателей свою стремительно наступающую слепоту. Она вынуждена делать это, чтобы накопить денег на операцию для сына –он унаследовал ее болезнь, и если лечение не провести своевременно, он так же станет незрячем.

В итоге череда роковых событий разворачивается таким образом, что женщина оказывается перед выбором: ее смертная казнь или операция для сына.

Фильмы,Ларс фон Триер,
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