Новая комедия с Джей Ло, которая гарантированно поднимет настроение

В конце января состоялся цифровой релиз романтично-комедийного фильма «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес и Джошем Дюамелем в главных ролях. Стоит ли картина потраченного времени, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба" Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"

По сюжету Дарси и Том предвкушают свадьбу на острове. До церемонии молодожены всерьез ругаются и оказываются на грани разрыва. Приезд бывшего невесты, неудобное свадебное платье, сомнения друг в друге — все это оказывается ерундой перед грядущей настоящей катастрофой. Праздник берут под контроль пираты: гости в заложниках, а Дарси и Тому, прикованным друг к другу наручниками, необходимо забыть разногласия и спасти всех близких.

Режиссер Джейсон Мур эффектно совместил в проекте три жанра — боевик, мелодраму и комедию. В каждом из них исполнители главных ролей чувствуют себя в своей тарелке, поэтому им удалось передать не только настроение фильма, но и максимально правдоподобно воплотить персонажей на экране. Сюжетные интриги, конечно, зрителей могут не удивить, а экшен-сцены — не вызвать восторга, но актриса Дженнифер Кулидж, снявшаяся в одной из эпизодических ролей, легко перекрывает небольшие промахи режиссера.

Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"

Зрители встретили картину тепло: пользователи оценили остроумные диалоги и узнаваемые всеми сцены из жизни, а также отметили, что после просмотра картина оставляет хорошее впечатление. В свою очередь режиссер фильма Джейсон Мур поделился своим впечатлением от игры Лопес:

«Сотрудничество с Дженнифер — один из самых ярких моментов моей карьеры. Она отличная партнерша. Дженнифер мыслит как режиссер, имеет физическую подготовку профессиональной танцовщицы и невероятный талант актрисы. То, что она привносит в фильм как актриса и продюсер, — несравнимо».