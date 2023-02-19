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1 час назад

Кадр дня: самая дорогая сцена в фильме "Я — легенда"

Мира Маркина

Американский постапокалиптический фильм "Я — легенда" режиссера Френсиса Лоуренса вышел 16 лет назад — в 2007 году. Главную роль в картине сыграл Уилл Смит, хотя исполнить центрального персонажа, уцелевшего от поглотившего мир искусственного вируса, мог и другой популярный тогда актер —Арнольд Шварценеггер.

Кадр дня: самая дорогая сцена в фильме "Я — легенда"
Фото: Кадр из фильма "Я - легенда"Кадр из фильма "Я - легенда"

Фильм собрал в мировом прокате более 585,3 миллиона долларов. При этом бюджет ленты составил 150 миллионов. Какая из отснятых сцен стала самой дорогой в картине? Рассказываем в материале "Рамблера".

Дороже всего создателям фильма "Я — легенда" обошлась сцена из самого начала, когда из закрытого на карантин Нью-Йорка эвакуировали жителей. Чтобы перекрыть путь зараженным, военные бомбят Бруклинский мост. Он обрушивается в воду, и вертолет с женой и дочерью главного героя разбивается.

Кадр из фильма "Я - легенда"

Съемки данной сцены заняли у команды шесть ночей. Чтобы осуществить задуманное было привлечено более тысячи статистов и настоящая военная техника.

Кадр дня: самая дорогая сцена в фильме "Матрица"

Помимо этого, съемочной группе пришлось привлечь к процессу Министерство обороны, солдат Национальной гвардии и береговую охрану. В итоге впечатляющая сцена крушения Бруклинского моста обошлась создателям в пять миллионов долларов.

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