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52 минуты назад

Что смотреть в кино с 23 февраля

Мария Кимакович

Впереди длинные выходные, а значит — отличный повод сходить в кино.

Что смотреть в кино с 23 февраля
Фото: Кадр из фильма «Сын»Кадр из фильма «Сын»

Выбирайте фильм в соответствии со своими вкусами и настроением.

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Премьеры недели в подборке «Рамблера».

«Бешенство»

Фильм снят на основе реальных событий, которые произошли в 2019 году в Амурской области.

Эпидемия бешенства начинается среди таежных волков. Животные становятся еще более свирепыми и все чаще нападают на людей. Даже незначительный укус, который в другое время не нанес бы особого урона здоровью, теперь становится смертельным. В это же время главный герой по имени Игорь привозит своего сына, страдающего наркотической зависимостью, в домик в тайге, чтобы держать его подальше от возможных искушений. Поездка рискует оказаться последней в жизни героев: им и местным жителям приходится спасать свою жизнь от свирепых животных, страдающих бешенством.

«Сын»

Премьера заключительной части трилогии Флориана Зеллера состоялась в 2022 году на Венецианском кинофестивале и стала последней в цикле фильмов о семейных отношениях.

Родители Николаса развелись, юноша страдает от этого и через некоторое время решает переехать жить к отцу и его новой семье, съехав от матери. Он надеется, что это поможет ему побороть депрессию и разобраться в себе. Однако, поступок в итоге лишь напоминает о невысказанных прошлых обидах, обнажает старые травмы и запускает механизм, приводящий в итоге к целому ряду трагических событий.

«Марлоу»

Действие фильма, снятого по мотивам романа Джона Бэнвилла «Черноглазая блондинка», происходит в 30-е годы XX столетия. В жизни одинокого частного детектива Филипа Марлоу появляется эффектная и богатая блондинка, которая просит отыскать ее бывшего возлюбленного. Поиски в итоге становятся лишь звеном загадочной головоломки.

Не только "Крепкий орешек": лучшие фильмы с Брюсом Уиллисом

«Рок дог 3: Битва за бит»

Продолжение истории пса по имени Боуди, который теперь примерит на себя роль наставника новичков-музыкантов. А еще ему доверяют роль одного из членов жюри популярного шоу. Боуди старается сделать все, чтобы его начинающие музыканты одержали победу.

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