Фильмы-победители премии BAFTA-2023: что посмотреть

В Королевском фестивальном зале состоялась 76-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Рассказываем, какие фильмы, забравшие главные награды, заслуживают вашего внимания, в материале «Рамблера».
Германская империя, 1917 год. Преисполненные патриотизмом 19-летний Пауль Боймер и его друзья-одноклассники отправляются добровольцами на фронт, где они испытают на себе все ужасы Первой мировой войны. Оказавшись в настоящей мясорубке, им предстоит быстро повзрослеть.
Действие разворачивается в 1923 году на небольшом живописном острове у западного побережья Ирландии, откуда доносятся звуки затухающей гражданской войны. Падраик Суиллеабхейн — простой и добродушный сельский житель, живущий в одном доме со своей сестрой Шивон. Он всю жизнь дружит с народным музыкантом Колмом Доэрти, который играет на скрипке и периодически впадает в приступы экзистенциального отчаяния. Однажды Колм решает навсегда разорвать дружбу с Падраиком, что вынуждает последнего изо всех сил искать причину этого поступка.
Всемирно признанная дирижер и композитор Лидия Тар становится первой в истории женщиной-дирижером Берлинского филармонического оркестра. Она дает интервью, выпускает книги, преподает и в новой должности приступает к репетициям симфонии № 5 Малера. Но когда одна из ее бывших подопечных кончает с собой, безупречная репутация Лидии оказывается под угрозой. В главных ролях: Кейт Бланшетт, Ноэми Мерлан, Нина Хосс и другие.
История жизни и творческого пути короля рок-н-ролла Элвиса Пресли через призму сложных взаимоотношений с его одиозным менеджером, полковником Томом Паркером. Они работали вместе больше 20 лет: от начала карьеры Элвиса до его небывалой славы. В главных ролях: Остин Батлер, Том Хэнкс, Оливия ДеДжонг и другие.
Голливуд, 1926 год. На шумной вечеринке в особняке продюсера знакомятся начинающая актриса Нелли Ларой и парень из обслуживающего персонала Мэнни Торрес. Мероприятие проходит с пользой для обоих: Нелли получает приглашение на съемки, а Мэнни отвозит домой пьяную звезду немого кино Джека Конрада, и тот просит парня работать у него ассистентом. Так оба попадают на съемочную площадку и начинают делать карьеру в кино.