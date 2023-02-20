Фильмы-победители премии BAFTA-2023: что посмотреть

В Королевском фестивальном зале состоялась 76-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Рассказываем, какие фильмы, забравшие главные награды, заслуживают вашего внимания, в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "На Западном фронте без перемен" Кадр из фильма "На Западном фронте без перемен"

«На Западном фронте без перемен»

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Германская империя, 1917 год. Преисполненные патриотизмом 19-летний Пауль Боймер и его друзья-одноклассники отправляются добровольцами на фронт, где они испытают на себе все ужасы Первой мировой войны. Оказавшись в настоящей мясорубке, им предстоит быстро повзрослеть.

«Банши Иншерина»

Действие разворачивается в 1923 году на небольшом живописном острове у западного побережья Ирландии, откуда доносятся звуки затухающей гражданской войны. Падраик Суиллеабхейн — простой и добродушный сельский житель, живущий в одном доме со своей сестрой Шивон. Он всю жизнь дружит с народным музыкантом Колмом Доэрти, который играет на скрипке и периодически впадает в приступы экзистенциального отчаяния. Однажды Колм решает навсегда разорвать дружбу с Падраиком, что вынуждает последнего изо всех сил искать причину этого поступка.

Кадр из фильма "Банши Иншерина"

«Тар»

Всемирно признанная дирижер и композитор Лидия Тар становится первой в истории женщиной-дирижером Берлинского филармонического оркестра. Она дает интервью, выпускает книги, преподает и в новой должности приступает к репетициям симфонии № 5 Малера. Но когда одна из ее бывших подопечных кончает с собой, безупречная репутация Лидии оказывается под угрозой. В главных ролях: Кейт Бланшетт, Ноэми Мерлан, Нина Хосс и другие.

Кадр из фильма "Тар"

«Элвис»

История жизни и творческого пути короля рок-н-ролла Элвиса Пресли через призму сложных взаимоотношений с его одиозным менеджером, полковником Томом Паркером. Они работали вместе больше 20 лет: от начала карьеры Элвиса до его небывалой славы. В главных ролях: Остин Батлер, Том Хэнкс, Оливия ДеДжонг и другие.

Кадр из фильма "Элвис"

«Вавилон»