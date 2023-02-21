Стоит ли смотреть мелодраму «Супер Майк: Последний танец»

Состоялась премьера трогательной мелодрамы «Супер Майк: Последний танец» с Ченнингом Татумом и Сальмой Хайек в главных ролях. Стоит ли фильм потраченного времени, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Супер Майк: Последний танец» Кадр из фильма «Супер Майк: Последний танец»

По сюжету бывший стриптизер Майк Лейн потерял мебельный бизнес из-за пандемии коронавируса и теперь подрабатывает барменом. На благотворительной вечеринке его замечает богатая Максандра. Она узнает о прошлом мужчины и просит станцевать один последний раз специально для нее. Покровительница назначает Майка режиссером в престижном театре. Заведение раньше принадлежало мужу женщины, с которым они находятся в состоянии мучительного и длительного развода. Так у бывшего стриптизера снова появляется шанс оказаться на сцене, а у Максандры — способ отомстить супругу.

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Режиссером проекта выступил Стивен Содерберг, сценаристом — Рид Кэролайн, продюсером — Грегори Джейкобс. Все они работали над первыми двумя частями франшизы. Картина в один из уик-эндов стала лидером по кассовым сборам в США, собрав 8,2 миллиона долларов. Однако все равно этот старт является самым низким за всю многолетнюю франшизу. Первая часть, вышедшая в 2012 году, в начале показа собрала 39 миллионов долларов, а сиквел — 12,8.

Кадр из фильма "Супер Майк: Последний танец"

Критиками фильм был встречен неоднозначно — на сайте Rotten Tomatoes рейтинг одобрения от критиков сейчас составляет 60% при 42 отзывах. Для сравнения, у оригинала одиннадцатилетней давности — 78%, а у сиквела 2015 года — 65%. Многие критики сетуют на неуместный уклон в сторону романтики, а также на неестественность истории, а среди плюсов специалисты отмечают не растерявшего танцевальных навыков Ченнинга Татума.

Вот, что пишет о мелодраме Брайан Эггерт из Deep Focus:

«Умный, сексуальный и по-настоящему романтический фильм, который не столько о мужчине-стриптизере, сколько о танцах, способных объединять людей».

Правда, Робби Коллин из Daily Telegraph не согласен с коллегой:

«Последнему танцу» не хватает глубины и выдержки оригинального «Супер Майка» и той феерии, показанной в сиквеле, но это все равно достаточно респектабельное кино».