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1 час назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства со Стэнли Кубриком

Мира Маркина

Британский и американский режиссер Стэнли Кубрик — один из самых влиятельных кинематографистов второй половины XX века. Его фильмы, в основном экранизации, сняты с большим техническим мастерством. К особенностям его режиссерского почерка относят специфическое использование крупных планов, необычного панорамирования, наплыва, а также непривычное употребление популярной и классической музыки. Какие картины посмотреть, чтобы познакомиться с творчеством Кубрика, читайте в материале «Рамблера».

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства со Стэнли Кубриком
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

«Заводной апельсин» (1971)

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Безжалостный лидер банды подростков, совершающей убийства и изнасилования, по имени Алекс попадает в тюрьму и подвергается специальной обработке по подавлению подсознательного стремления к насилию. Но жизнь за воротами тюрьмы такова, что меры, принятые по «исправлению жестокости характера», не могут ничего изменить. Картина была номинирована на премию «Оскар» в четырех номинациях, но в итоге не получила ни одной статуэтки.

Кадр из фильма "Заводной апельсин"

«Барри Линдон» (1975)

История жизни простого ирландского парня Редмонда Барри. Будучи еще совсем молодым, он убил на дуэли офицера английской армии. Чтобы не попасть в руки полиции, ему пришлось покинуть родной дом и отправиться странствовать по Ирландии. Но странствия его были недолгими. Он попадает на войну и, насмотревшись всех ее ужасов, решает дезертировать…

Кадр из фильма "Барри Линдон"

«Сияние» (1980)

Писатель-неудачник Джек Торренс с женой и сыном приезжает в элегантный отдаленный отель, чтобы работать смотрителем во время мертвого сезона. Когда менеджер гостиницы сообщает, что предыдущий привратник и его семья были жестоко убиты, мужчина не обращает на этот факт внимания. Однако совсем скоро выясняется, что здание хранит множество ужасных тайн, а убийство смотрителя — не случайность… Картина снята по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Главные роли исполнили Джек Николсон, Шелли Дюваль и Дэнни Ллойд.

Кадр из фильма "Сияние"

«Цельнометаллическая оболочка» (1987)

Картина переносит нас на военную-морскую американскую базу в Южной Каролине, где проходит подготовка новобранцев. Жесточайшая, бесчеловечная система призвана превратить домашних мальчишек в натренированных хладнокровных убийц. Их готовят к войне во Вьетнаме, а после посылают в зону боевых действий, где начинается настоящий ад.

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«С широко закрытыми глазами» (1999)

Билл и Элис Харфорд — супружеская пара, производящая впечатление счастливых людей, живущих размеренной жизнью в полном достатке. Но за фасадом идеальных отношений скрываются потоки ревности, неудовлетворенности, тайных желаний и жажды чего-то запредельного. Первый шаг делает Элис, рассказывая мужу о своих фантазиях. Терзаемый ревностью Билл идет дальше, выходя за рамки мыслей и слов…

Фильмы,Барри Линдон,Заводной апельсин,Сияние,С широко закрытыми глазами,Цельнометаллическая оболочка,Оскар,Дэнни Ллойд,Стэнли Кубрик,Шон Леви,Джек Николсон,Стивен Кинг,
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