Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства со Стэнли Кубриком

Британский и американский режиссер Стэнли Кубрик — один из самых влиятельных кинематографистов второй половины XX века. Его фильмы, в основном экранизации, сняты с большим техническим мастерством. К особенностям его режиссерского почерка относят специфическое использование крупных планов, необычного панорамирования, наплыва, а также непривычное употребление популярной и классической музыки. Какие картины посмотреть, чтобы познакомиться с творчеством Кубрика, читайте в материале «Рамблера».

«Заводной апельсин» (1971)

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Безжалостный лидер банды подростков, совершающей убийства и изнасилования, по имени Алекс попадает в тюрьму и подвергается специальной обработке по подавлению подсознательного стремления к насилию. Но жизнь за воротами тюрьмы такова, что меры, принятые по «исправлению жестокости характера», не могут ничего изменить. Картина была номинирована на премию «Оскар» в четырех номинациях, но в итоге не получила ни одной статуэтки.

«Барри Линдон» (1975)

История жизни простого ирландского парня Редмонда Барри. Будучи еще совсем молодым, он убил на дуэли офицера английской армии. Чтобы не попасть в руки полиции, ему пришлось покинуть родной дом и отправиться странствовать по Ирландии. Но странствия его были недолгими. Он попадает на войну и, насмотревшись всех ее ужасов, решает дезертировать…

«Сияние» (1980)

Писатель-неудачник Джек Торренс с женой и сыном приезжает в элегантный отдаленный отель, чтобы работать смотрителем во время мертвого сезона. Когда менеджер гостиницы сообщает, что предыдущий привратник и его семья были жестоко убиты, мужчина не обращает на этот факт внимания. Однако совсем скоро выясняется, что здание хранит множество ужасных тайн, а убийство смотрителя — не случайность… Картина снята по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Главные роли исполнили Джек Николсон, Шелли Дюваль и Дэнни Ллойд.

«Цельнометаллическая оболочка» (1987)

Картина переносит нас на военную-морскую американскую базу в Южной Каролине, где проходит подготовка новобранцев. Жесточайшая, бесчеловечная система призвана превратить домашних мальчишек в натренированных хладнокровных убийц. Их готовят к войне во Вьетнаме, а после посылают в зону боевых действий, где начинается настоящий ад.

«С широко закрытыми глазами» (1999)