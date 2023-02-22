Кадр дня: самая дорогая сцена в фильме «Перл-Харбор»

Военная драма «Перл-Харбор» режиссера Майкла Бэя вышла 22 года назад — в 2001 году. Фильм с Беном Аффлеком, Джошем Хартнеттом и Кейт Бекинсейл повествует о судьбах главных героев на фоне нападения военно-морского и военно-воздушного флота Японской Империи на военную базу США Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Картина получила премию «Оскар» за лучший звуковой монтаж, а также была номинирована на «Золотой глобус».

Фото: Кадр из фильма «Перл-Харбор» Кадр из фильма «Перл-Харбор»

В мировом прокате фильм собрал более 449 миллионов долларов. При этом его бюджет составил 140 миллионов. Еще около 79 миллионов долларов было вложено в продвижение картины. На какую сцену создатели потратили больше всего денег? Рассказываем в материале «Рамблера».

Самой дорогой в фильме оказалась сцена бомбардировки военной базы Перл-Харбор. На нее потребовалось 5,5 миллиона долларов. А все потому, что создатели фильма хотели сделать его максимально реалистичным. В процессе съемок использовалось большое количество настоящей военной и авиационной техники. Некоторая из них была со времен Второй мировой войны.

Кадр из фильма "Перл-Харбор"

Кроме того, специально для «Перл-Харбор» по архивным чертежам построили несколько самолетов модели Mitsubishi A6M Zero. Сцену снимали на заброшенной военной базе в Калифорнии, и местные жители, не знавшие о съемках, были сильно напуганы военными самолетами.