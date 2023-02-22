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1 час назад

Кадр дня: самая дорогая сцена в фильме «Перл-Харбор»

Мира Маркина

Военная драма «Перл-Харбор» режиссера Майкла Бэя вышла 22 года назад — в 2001 году. Фильм с Беном Аффлеком, Джошем Хартнеттом и Кейт Бекинсейл повествует о судьбах главных героев на фоне нападения военно-морского и военно-воздушного флота Японской Империи на военную базу США Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Картина получила премию «Оскар» за лучший звуковой монтаж, а также была номинирована на «Золотой глобус».

Кадр дня: самая дорогая сцена в фильме «Перл-Харбор»
Фото: Кадр из фильма «Перл-Харбор»Кадр из фильма «Перл-Харбор»

В мировом прокате фильм собрал более 449 миллионов долларов. При этом его бюджет составил 140 миллионов. Еще около 79 миллионов долларов было вложено в продвижение картины. На какую сцену создатели потратили больше всего денег? Рассказываем в материале «Рамблера».

Самой дорогой в фильме оказалась сцена бомбардировки военной базы Перл-Харбор. На нее потребовалось 5,5 миллиона долларов. А все потому, что создатели фильма хотели сделать его максимально реалистичным. В процессе съемок использовалось большое количество настоящей военной и авиационной техники. Некоторая из них была со времен Второй мировой войны.

Кадр из фильма "Перл-Харбор"

Кроме того, специально для «Перл-Харбор» по архивным чертежам построили несколько самолетов модели Mitsubishi A6M Zero. Сцену снимали на заброшенной военной базе в Калифорнии, и местные жители, не знавшие о съемках, были сильно напуганы военными самолетами.

Кадр дня: самая дорогая сцена в фильме "Я — легенда"

Еще один интересный факт — фильм «Перл-Харбор» вошел в Книгу рекордов Гиннеса за самое больше количество использованных для съемок взрывчатых средств: 700 шашек динамита и 600 метров запального шнура, а еще 15 тысяч литров бензина и 12 камер для того, чтобы все это заснять. В течение полутора месяцев корабли оснащали взрывчаткой.

Фильмы,Оскар,Джош Хартнетт,Кейт Бекинсейл,
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