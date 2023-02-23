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3 часа назад

Фильмы, которые заставят взять себя в руки и двигаться вперед

Мира Маркина

Мотивации просто для того, чтобы не опустить руки от скопившихся трудностей, порой сильно не хватает. И в такие моменты вдохновение и силы важно черпать откуда бы то ни было.

Фильмы, которые заставят взять себя в руки и двигаться вперед
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

"Рамблер" предлагает вам подборку фильмов, которые способны поднять боевой дух и помогают поверить в то, что все еще наладится.

"Одержимость", 2014 год

Фильм про барабанщика, бесконечно стремящегося к совершенству. В своей погоне за успехом, признанием и улучшением своей и без того достойной игры, он становится поистине одержимым. А его наставник – дирижер, который принял его в лучший в стране оркестр, умело пользуется его помешательством.

"Преодоление", 2006 год

Экс-преподаватель расходится с женой, потому что та обвинила его в никчемности и неспособности зарабатывать на жизнь. На руинах своей жизни он пытается выстроить новую – светлую и счастливую жизнь его мечты. И такой шанс ему действительно подворачивается – тренер известной американской команды по футболу заявляет, что готов взять в команду одного человека, ранее не игравшего профессионально. Нужно лишь воспользоваться удачей и показать все, на что способен, и мечта бывшего преподавателя может стать реальностью.

"А в душе я танцую", 2004 год

История о двух молодых людях, вынужденных передвигаться на инвалидных колясках. Их ситуации схожи, однако они совсем по-разному относятся к жизни и смотрят на мир. Но, как известно, сила в добре и одному из них все же удается научить второго радоваться и наслаждаться моментами, несмотря на физические недуги.

Фильмы-головоломки, которые стоит посмотреть

"Не волнуйся, он далеко не уйдет", 2018 год

Успешный мужчина попадает в аварию, и, как это часто случается, теряет после этого не только возможность двигаться, но и большинство из тех, кто казался друзьями, а также все, чего он достиг. Однако опускать руки ему нельзя, ведь надо как-то выстоять и начать жизнь заново. Усилия, которые он к этому прилагает, точно не пройдут даром.

Фильмы,Не волнуйся, он далеко не уйдёт,Преодоление,Одержимость,
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