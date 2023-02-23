В России выбрали самые мужественные отечественные фильмы

Военную драму "Офицеры", первую часть дилогии "Брат" и экранизацию романа Михаила Шолохова "Они сражались за Родину" российские зрители назвали самыми мужественными отечественными фильмами. Такие данные телеканал “Русский детектив” получил в результате опроса и предоставил ТАСС.

Накануне Дня защитника Отечества телеканал "Русский детектив" предложил зрителям выбрать фильмы о настоящих мужчинах — картины, которые можно охарактеризовать словом "мужественные". Результаты опроса оформили в виде рейтингов "самых мужских фильмов" по версии женщин и мужчин. Первую строчку женского рейтинга заняли “Офицеры” Владимира Рогового, фильм назвали 37% респондентов. У мужчин эта кинокартина тоже на первом месте, хоть и с результатом в 17% голосов

Второй по мужественности фильм по мнению женщин — "Брат" Алексея Балабанова (9%), третий — "Они сражались за Родину" (5%) Сергея Бондарчука. В мужском топ-3 две этих кинокартины поменялись местами.

“Русский детектив” проводил опрос на московских улицах и в социальных сетях киноканалов медиахолдинга "Цифровое телевидение" с 9 по 20 февраля. 966 человек от 18 до 65 человек ответили на открытый вопрос: они самостоятельно вспоминали и называли самый мужественный, по их мнению, фильм.